Levantan carpas en inmediaciones del Ineram por descenso de casos de covid-19

Después de una larga lucha en uno de los hospitales más críticos con pacientes en terapia intensiva por coronavirus, varias carpas instaladas en las afueras del Ineram donde se albergaban los familiares de pacientes finalmente se levantan por desuso, por lo que es motivo de una felicidad compartida en la zona. Asimismo, continúan familiares que aguardan por una novedad. El número de personas en vigilia bajó de 200 a 35 en los últimos días.

Lea más: Con 31 muertes por coronavirus en la fecha, cifras siguen bajando

Según se relata en la página en Facebook, meses atrás “no había lugar para ni un alfiler” en las calles alrededor de dicho hospital. Hoy, la calle ya está transitable para vehículos nuevamente, incluso personas que anteriormente habitaron en estas carpas se hicieron presentes en el lugar para ayudar a desmantelarlas como gesto de agradecimiento.

Aunque la paz y la tranquilidad se están adueñando de a poco en el lugar, siguen solicitando ayuda para quienes deben continuar en las carpas que no serán desmanteladas. Todo tipo de alimentos como frutas y verduras, tanto como los no perecederos, agua y colchones o frazadas que ya no se utilicen en las casas, son bien recibidos para ayudar a que los días de espera no sean tan pesados para las familias que aún esperan por noticias de sus parientes internados.

Lea más: Familiares de los pacientes deben comprar hasta guantes en el INERAM

Lea más: Familiares de pacientes del INERAM denuncian inseguridad y robos http