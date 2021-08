El fútbol y el tabaco deben ser controlados, dice senador

- El negocio de las tabacaleras y el fútbol, ¿deben estar o no bajo el control de Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero)?

- Lo discutimos amplamente en el Senado: si las tabacaleras y las entidades del fútbol van a estar dentro de la competencia de Seprelad para el control del lavado de dinero. Obviamente, los representantes de (Horacio) Cartes no están de acuerdo con eso. En Diputados tenían que estudiar en estos días.

- ¿En qué consiste?

- Es sencillo, que toda operación a partir de cierto monto sea considerada sospechosa por Seprelad según sus parámetros, se someta automáticamente al contralor de la institutución. Nosotros estamos de acuerdo en que las operaciones de las tabacaleras y del fútbol sean objetos de control teniendo en cuenta los montos exhorbitantes de dinero que manejan. No hace falta estar tan bien informados para saber que estas entidades manejan montos siderales de dinero. Consideramos que es un absurdo que las mismas queden fuera de control oficial. En el Senado tuvimos un fuerte debate. Obviamente el cartismo no está de acuerdo. Pasó a manos de Diputados.

- ¿El movimiento que tienen las tabacaleras no se traduce acaso en impuestos?

- Hoy, las operaciones de las tabacaleras en gran parte quedan bajo un manto de oscuridad, de falta de transparencia. Entonces, si se someten también al control de Seprelad vamos a tener mayor transparencia a los efectos impositivos, obviamente.

- ¿A qué se de debe ese oscurantismo si son los que más aportan al Estado en impuestos?

- A nadie le gusta ser controlado. Cuantos más importantes sean los montos de las operaciones financieras menos control quieren. Eso es así de simple y sencillo. Por eso existen los paraísos fiscales. A esa lógica tampoco escapan las tabacaleras ni las entidades del fútbol.

- Las entidades del fútbol, ¿en qué se fundamentaría el control?

- El mejor ejemplo es lo que pasó con los grandes popes del fútbol mundial. Varios de ellos están presos, entre ellos paraguayos. Varios colegas entendieron que Paraguay debería también tomar medidas para que haya mayor control. En otros países se descubrieron operaciones fraudulentas, delictivas inclusive. Entonces, es bueno que un Estado que se pretende serio como el paraguayo también disponga de mejores esquemas de control. Es simplemente eso.

- La iniciativa también puede ser interpretada como una ley política contra un grupo político que tiene mucho peso en el país...

- Responde claramente a la lógica de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Estamos en el foco permanente en ese sentido. Los Estados en general están bajo ese foco de control acerca de si se están tomando las medidas pertinentes para combatir en serio el lavado de dinero. A esa lógica responde. Es la filosofía que impone Gafilat ante la necesidad de tener controles cada vez más estrictos sobre el lavado de dinero.

- ¿Ese proyecto va a quedar como una expresión de deseos?

- Yo creo que en Diputados es difícil que pase. Sabemos la fuerza que tiene ahí Cartes.

- ¿Cómo queda el Partido Liberal con esa integración del directorio entre los que apoyan a Alegre y los disidentes?

- El partido está con graves problemas financieros. Es de público conocimiento. Continúa el conflicto político interno. Nosotros pensamos que después de las internas íbamos a empezar a superar los conflictos internos en el partido pero no fue así. No es así. A la luz de la primera reunión del directorio uno se da cuenta que los conflictos continúan y tenemos que encontrar la manera de tranquilizar un poco las aguas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a pocos meses de unas elecciones municipales muy importantes, que son prolegómenos de las elecciones generales del 2023. Hay una crisis. Continúa la crisis y bueno, es cada vez más preocupante. Yo espero que el directorio, en algún momento pueda encontrar algún punto de convivencia pacífica y que vuelva la calma a nuestra casa.

- ¿Son 30 mil millones de deuda?

- Desconozco exactamente pero la deuda es importante. El Partido siempre obtiene financiamiento para sus campañas políticas, a través de préstamos obtenidos en el sistema financiero. Al haber problemas con la transferencia de parte del Estado, obviamente los intereses se acumulan y se acumula el monto de la deuda. No sé exactamente ahora el monto pero sí sé que es un monto importante.

- ¿Con quién está usted: con Amarilla, con Alegre?

- Yo tengo mi propio equipo político que es Alianza Radical, un movimiento interno. Formamos parte de la lista 2023 para las últimas internas. Apoyamos a Salyn Buzarquis. Lastimósamente no pudimos ganar y yo continúo trabajando con mi equipo político.

- ¿Cómo se integró el directorio? Alegre fue electo finalmente como Presidente del partido.

- Alegre fue electo Presidente por una mayoría muy exigua. Eso se refleja en el directorio. Al sumarse los miembros obtenidos, tanto por el movimiento 2023 como por la lista 100, el Presidente del partido está en minoría en el directorio. Amarilla es tesorero del partido porque hay una alianza de los sectores internos que perdieron las elecciones ante Efraín Alegre. Entonces, ese es el difícil equilibrio que tenemos en el directorio. Está el Presidente del partido con facultades estatutarias que nadie le puede expropiar, y por otro lado, está la mayoría del directorio que impuso tesorero, secretaria de actas, secretaria de organización, secretaría general, por lo tanto, los disidentes en el directorio están obligados a conversar. De otra forma no van a poder gobernar. Es una situación muy particular que se da y que exige, que obliga a un diálogo, a una conversación, a buscar acuerdos, a buscar consensos. De otro modo, el partido se va a volver ingobernable.

- “¿Alegre va directo al cementerio en el 2023”?, como dice Amarilla...

- Yo no voy a comentar lo que dicen otros líderes. A mí me preocupa que el directorio pueda funcionar, que el partido recupere su institucionalidad y que nuestro órgano principal de Gobierno que es el directorio se ponga a trabajar a tiempo completo para que nuestros candidatos ganen las elecciones municipales. Acá no hace falta ser tan inteligente. Si hay un directorio donde nadie tiene hegemonía, nadie mayoría propia, entonces estás obligado a dialogar, a conversar, a consensuar, a buscar acuerdos. No hay otra alternativa.

- ¿Existe ambiente para eso?

- Ahora mismo no, a la luz de la primera sesión del directorio. El ambiente es bastante hostil para los acuerdos pero espero que con el transcurrir del tiempo y por la presión de las circunstancias, porque los candidatos para los municipales, los miembros de comités, los líderes, los caudillos van a presionar para que el directorio funcione como debe ser. Por fuerza de las circunstancias los directores partidarios van a tener que dialogar ...

- Con todos sus problemas ¿el partido Liberal tiene base para plantear una victoria en el 2023?

- El partido Liberal es un partido poderoso. Tiene más de un millón de afiliados, con un cuadro dirigencial fuerte, con varias intendencias, gobernaciones importantes, senadores, diputados, miembros de juntas departamentales, municipales. Tenemos base suficiente. El primer gran objetivo es hacer un buen papel en las municipales y después ya trabajar con miras al 2023...

- El candidato que tienen hasta ahora, Alegre, está por reverse, por revisarse?

- En este momento son varios los nombres que suenan en el partido, lo cual es bueno y saludable. Por un proceso casi natural esto irá decantandose y quedarán a competir seguramente los candidatos que conformen la mejor plataforma, los que puedan articular mejores equipos y después que decida el pueblo.

- Además de Alegre, quiénes más estarían en la danza de las presidenciales?

- Está trabajando para las presidenciales Martín Burt, está Carlos Mateo, está Harrison, estoy yo y seguramente otros más. Está el diputado Edgar Acosta... Más que nunca están sonando varios nombres con miras al 2023.

- ¿Usted qué plantea?

- La idea es conformar un buen equipo, lograr una gran concertación o alianza con las fuerzas democráticas del país, un proyecto político, cultural, económico, social de transformación para el Paraguay y que junte a la mayor cantidad de fuerzas democráticas, no solamente para ganar las elecciones sino para gobernar después el país que va a estar en una situación sumamente complicada, una vez que se supere esta pandemia...

- Esta situación se va a aclarar después de las municipales...

- Sí. Las municipales son claves. De los nombres que le cité veremos quiénes salen mejor posicionados.

- Alegre ya no es la única opción...

- En realidad nunca fue la única opción. Siempre tuvo internas pero ahora aparecen más nombres.

- Sobre la “extorsión Abdo-Luguista” qué nos puede decir? ¿Existe una extorsión Abdo-Luguista como dice un sector del coloradismo?

- Ese es un problema interno del partido Colorado. A mí no me gusta ser comentarista de la vida interna de la ANR. Ellos tienen su propia dinámica, sus propios conflictos y yo no estoy en condiciones de comentar los conflictos internos de otro partido.

- ¿Este asunto de los “camioneros” es un asunto interno del partido Colorado?

- Es un problema económico y social.

- Le llaman ya “ley Moyano” (el líder sindical argentino)...

- El que dice eso es un ignorante o no sabe lo que está ocurriendo, o es un cínico. Acá hay un problema real de los camioneros. ¿O acaso no ven que están cerrando rutas, que ya hay problemas de violencia, de denuncias? Si eso no se ve, bueno, estamos hablando de alguien que absolutamente es ciego, o cínico o hipócrita. ¿Qué tiene que ver Moyano con este problema que estamos teniendo en el Paraguay? Es un problema real.

- Se cuestiona que se pretende imponer una ley a un asunto que corresponde al sector privado...

- Algunos dicen que estoy hay que dejar al libre albedrío del supuesto libre mercado que no es tal. Otros dicen que esto tiene que tener alguna regulación, porque estamos en un “estado social de derecho”. Esa es la discusión real del asunto. ¿Qué tiene que ver Moyano? Es una estupidez, decir eso...

- Establece el precio de un servicio a través de una ley. Ese es el tema que se cuestiona.

- Esta también es una falacia. Es mentira. Lo que se está planteando es crear un comité técnico para el estudio de la estructura del costo operativo. Ahora, hay que hacer un esfuerzo para explicar a algunos, parece, que no es lo mismo costo operativo, que precio. Son dos cosas distintas...