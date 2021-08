CNI protesta pero no rinde cuentas e incumple exigencias, responde MAG

“De los cerca de US$ 25 millones de la Ley 6669/2020, lo que corresponde a transferencias a organizaciones es solo US$ 14 millones y de eso la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena Popular y Popular (ACIP) reclaman US$ 7 millones, pero la ley es para todos los grupos campesinos y no solo para ellos. Estas organizaciones ya llevaron este año G. 21.000 millones (más de US$ 3 millones al cambio de 6.200) y se necesitan rendiciones para completar los montos aprobados en sus proyectos”, explicó el ministro Bertoni.

Agregó que el MAG está cumpliendo con todas las organizaciones de la CNI y la ACIP, excepto con la organización ONCA que tiene un impedimento judicial, porque la misma Procuradoría bloqueó la transferencia aprobada para dicho grupo.

Esperan rendiciones para completar transferencias

Explicó que actualmente el MAG está esperando las rendiciones de cuenta de los gastos realizados por los diversos grupos campesinos, sobre los montos ya transferidos, que corresponden al 50% de los proyectos aprobados, para completar el monto solicitado.

También dijo que el total de transferencia que recibieron hasta el momento las diferentes organizaciones que se manifiestan nuevamente en Asunción suman G. 6.841.232.699, sin contar con los montos de otros dos grupos que también fueron beneficiados con recursos, que ya no forman parte de la CNI y la ACIP.

Igualmente indicó que de los US$ 25 millones, cerca de US$ 11 millones están destinados a compras de insumos y equipos para los proyectos productivos de la agricultura familiar campesina, instalación de sistemas de agua, entre otros rubros. Sobre este punto dijo que están en proceso de ejecución, muy próximo a ser entregados a los grupos de productores.

Mitigación por adversidades y campaña 2021/2022

El ministro aprovechó para manifestar que, paralelamente, el MAG está analizando con los distintos gremios y grupos de productores los apoyos a ser entregados para mitigar los efectos de las heladas y apoyar la campaña agrícola que se debe iniciar en las próximas semanas.

Los datos del MAG señalan que, a principios de enero de este año el Ministerio de Hacienda realizó una colocación de bonos en el mercado local por G. 180.000 millones (US$ 25,8 millones). Dicha subasta se efectuó en base a la Ley Nº 6669/20, en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia covid-19, que fue forzada por la movilización de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y Articulación Campesina, Indígena y Popular.

Recibieron cerca de G. 40.000 millones desde 2016

Estos grupos fueron denominados por la prensa como “piqueteros chantajistas”, porque a finales de noviembre pasado bloquearon el paso en el microcentro de Asunción, con total impunidad, lo cual afectó a la ciudadanía.

La Ley Nº 6669/2020 fue promulgada por el presidente Mario Abdo Benítez el 11 de diciembre de 2020, mediante la cual se autorizó a reprogramar US$ 25 millones, de fondos que estaban destinados para obras públicas, para ser repartidos a los piqueteros.

Las organizaciones que integran la CNI y de la ACIP, que se manifiestan desde ayer en la Capital, ya recibieron desde el 2016 hasta la fecha transferencias por cerca de 40.000 millones, según informó el ministro Santiago Bertoni.