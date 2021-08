Tras ser condenados por corrupción ahora piden votos y aseguran que hay González Daher “para rato”

Ayer en horas de la mañana el exsenador cartista Óscar González Daher, condenado el pasado jueves a siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, organizó un acto político en su propio domicilio para el lanzamiento oficial de la candidatura a la concejalía de Luque de su hijo Óscar Rubén González Chaves, también condenado pero a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado en dinero.

El primero no pudo justificar el origen de G. 5.800 millones y el segundo G. 50.000 millones. Mientras la sentencia no quede firme y ejecutoriada, los mismos siguen en libertad.

Para el vergonzoso encuentro político aseguran que varias personas fueron arreadas, ya que los mismos, tiempo atrás, fueron ubicados en las instituciones públicas. De hecho, se pudo observar a muchos que se desempeñan en la Administración Nacional de Electricidad, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Municipalidad de Luque, y otros. Los presentes coreaban a cada momento “OGD”.

Durante el acto, González Daher, dijo que sólo se busca “confundir” a la gente, respecto a su situación actual y que de muchas formas ya se intentó “golpearlo” en la política. Agregó, con prepotencia, que todo lo que hizo y hace, lo volverá a hacer. Además indicó que tanto él como su hijo Rubén, quedaron muy sorprendidos con todo lo publicado, en los medios.

“Ayer nos reunimos con algunos amigos acá y me dijeron que tenemos que aclarar esta situación porque se le confunde a la gente. No hay problema le dije. Yo y Rubén salimos sorprendidos también de lo que salió, de lo que leyeron, pero estamos fuertes, estamos bien y hoy les puedo decir que me siento mucho más feliz y contento que nos den el apoyo y acá que le den apoyo a mi querido hijo Rubén.

Yo no les voy decir a ustedes “yo voy a hacer o puedo hacer”, yo voy a hacer luego, estoy haciendo ahora y seguiré haciendo. Mucho la gente ya intentó golpearnos porque había sido la política es así. Mi mamá me lo había dicho, la política te golpeará tarde o temprano, pero estamos para aguantar. Y ¿por qué aguantamos? Porque ustedes están con nosotros, porque ustedes vinieron acá y porque ustedes nos dan fuerza queridos compañeros”, dijo González Daher.

Pero su discurso siguió ante los aplausos y vítores de los hurreros y dijo “les agradezco de corazón. Lo único que les voy a decir una cosa. Nunca traicionen al Partido Colorado. Cuando vamos a votar, aunque estemos ciegos, vamos a votar por el Partido Colorado gente. Ese es nuestro partido”.

También aseguró que no se le pagó a nadie para que asista al encuentro proselitista. “A lo mejor yo en este momento difícil yo les puedo decir vamos a quedarnos pero no, no, el Partido Colorado es nuestra madre, nuestro padre y nuestra abuela queridos amigos. Yo les conozco a cada uno de ustedes, yo estoy viendo y sé de dónde viene cada uno de ustedes y qué hace. Pero les quiero decir una cosa, ustedes saben que a nadie se les dio un guaraní para que venga. La gente dice que él tiene mucha plata, cuánto le dio a la gente, ni un guaraní le di a nadie y veo que muchos son pobres entre ustedes y no se cómo vinieron, seguro vinieron a pie. Pero a nadie le dimos, vienen por amor al partido, por amor a nuestro movimiento y porque tenemos que ganar y demostrarles que somos mayoría en Luque”, manifestó el condenado por hechos de corrupción.

Al finalizar su discurso, no perdió la oportunidad para pedir votos para su hijo Rubén González Chaves que busca anclarse en la Junta Municipal de Luque por cuarto periodo consecutivo, así como también para el ex intendente de esta ciudad, Carlos Echeverría, que busca su reelección.

“Bueno mis queridos amigos lo único que les puedo decir es que estoy feliz, estoy contento, porque esto nos hará fuertes, les hará fuertes, y juntos iremos el 10 de octubre para votar por la lista uno” expresó González Daher.

Por su parte González Chaves dijo que “hay González Daher para rato”.

El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Yolanda Portillo e integrado por Jesús Riera y Yolanda Morel, condenó al exsenador colorado Óscar Alberto González Daher por declaración falsa y enriquecimiento ilícito cometidos entre setiembre del año 2008 y setiembre de 2018. Los magistrados Riera y Morel votaron por la condena mientras que, Portillo por la absolución.

El Tribunal también resolvió por unanimidad absolverlo de la acusación de lavado de dinero. Sin embargo, por los tres delitos, el Ministerio Público había solicitado durante el juicio que culminó la semana pasada, diez años de cárcel tanto para González Daher y su hijo.

El Gobierno de los Estados Unidos había calificado a González Daher como “significativamente corrupto”. Además le retiró de por vida, la Visa.