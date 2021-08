Secuestro en Mbaracayú: “Sabremos si es un grupo nuevo o ya venía trabajando en la zona”, afirma comisario

“Ese acto criminal está llevando gente Antisecuestro con un grupo fiscal. Con eso no digo que no estemos trabajando. Reforzamos en forma prudente esa zona”, dijo a ABC Cardinal el Crio. Silvino Leguizamón, director de Policía de Alto Paraná, sobre el secuestro de Sandra Cristina Maceda Rubert, quien fue capturada el pasado sábado en la colonia General Díaz del distrito de Mbaracayú, en Alto Paraná.

Según recordó, fue la propia familia de la victima la que pidió que la Policía se aleje de la zona para negociar con los secuestradores, quienes pusieron esto como condición. “Es la responsabilidad de todos. Seguimos trabajando en forma coordinada, pero la misma familia había solicitado que la Policía se retire de la zona”, acotó.

Igualmente, comentó que en las tareas investigativas se está intentando reconocer si las personas que capturaron a la mujer son parte de un grupo establecido o se trata de un nueva banda criminal. “En cuanto al grupo, creo que, con la investigación que se está llevando sabremos si es un grupo nuevo o ya venía trabajando en la zona”, acotó.

Cabe recordar que ayer, lunes, Milton Gabriel Rubert, esposo de la secuestrada, pidió a los investigadores y a la prensa retirarse del lugar para poder negociar con los captores. Asimismo, expresó que no cuenta con los US$ 250.000 que exigen los secuestradores a cambio de liberar a su esposa y mencionó que tal vez los criminales se habrían equivocado de objetivo, porque su familia no es acaudalada.

Sandra Cristina Maceda Rubert fue secuestrada el pasado sábado en horas de la tarde cuando salió a realizar su caminata diaria. El plagio fue denunciado por su esposo en la comisaría jurisdiccional y, según relató, una persona con acento brasileño se comunicó con él y le pidió la suma de US$ 250.000 para liberar a la mujer.

