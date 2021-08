Centro de convivencia Ñemity recuerda el “Día del Niño” con juegos

La jornada se inició con una partida de juegos de mesa de ajedrez por parte de los niños que practican este juego de estrategia. Contó con la presencia del presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez, Eduardo Benítez Irazusta. En el Centro, los niños, niñas y adolescentes, reciben clases de nivelación escolar y clases música. Desde marzo de este año un grupo de niños reciben clases de ajedrez, a través de un convenio con la citada federación.

El viceministro de Protección, Eduardo Escobar manifestó que los niños y niñas que están en Ñemity estuvieron en situaciones extrema de vulnerabilidad en las calles, expuestos a mucha violencia, maltrato y explotación sexual y laboral.

“Lo que se hace cuando llegan al Centro Ñemity es tratar de restaurarle, como decimos nosotros, a que ese niño vuelva a ser reorientado con ayuda de profesionales, que están dentro de un equipo interdisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales y de otras especialidades. Un factor importante que influye en estas desigualdades es la paternidad no responsable, el 75% de los nacimientos en Paraguay, lo reconocen solamente las madres a los chicos, no los padres”, criticó.

También dijo que “tenemos que dejar de ver a los niños y niñas como objetos si no como sujetos de derechos como personas que tienen emociones, que tienen sentimientos, no solamente es alimentación, vestimenta si no también pasar tiempo con ellos compartir momentos de recreación de ocio”.

.Los niños, niñas y adolescentes del Centro Kuarahy Rese del Centro Transitorio de Protección y del Hogar Rosa Virginia, llegaron hasta el lugar para compartir las actividades recreativas.

Ñemity “Jorge Patiño Palacios” ubicado en San Lorenzo

El Centro es un espacio físico instalado para la desestructuración de vida en calle. Allí se construye con el niño, niña o adolescente un plan de vida, se establecen estrategias por cada beneficiario, restituyéndoles sus derechos básicos, como la identidad, educación, recreación, formación para una posterior salida e inserción social o familiar. El tipo de acogimiento es el de modalidad residencial.

Está diseñado para proteger a 40 niños, niñas y adolescentes. Allí conviven con un educador o educadora en residencias independientes. Totalizan cinco casas y la modalidad es de larga estadía.