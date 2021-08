Dinavisa: Sputnik Light, estrategia comercial del fabricante

La titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), María Antonieta Gamarra, aclaró que los productores de la vacuna rusa, Sputnik Light, quienes también son fabricantes de la Sputnik V, no solicitaron autorización para el uso de emergencia de dicha dosis en nuestro país. “Nosotros no recibimos ningún pedido de autorización de uso de emergencia de la Sputnik Light”, dijo a la 1020 AM.

Igualmente, manifestó que el reporte presentado por el laboratorio Gamaleya, que habla sobre la efectividad que tuvo el biológico ruso en nuestro país, sería parte de una estrategia comercial para obtener, a nivel mundial, la autorización para el uso de emergencia de la versión monodosis de la inyección.

En ese sentido, recalcó que en nuestro país se aplicó el primer componente de la Sputnik V y posteriormente el laboratorio comunicó que la primera dosis de su anticovid tiene la misma fórmula que la monodosis, la Sputnik Light.

Igualmente, aclaró que mientras no se tenga una solicitud formal del fabricante sobre la monodosis rusa, no se puede hablar de que en Paraguay se cuente con dicha plataforma de inmunización contra el coronavirus.

Este miércoles, el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que comercializa las vacunas Sputnik V, publicó un reporte en el que sostiene que la administración de las primeras dosis de este biológico alcanzó un porcentaje de 93,5% de efectividad en nuestro país.

Los rusos afirmaron que “las estadísticas del uso de ‘Sputnik Light’ en Paraguay demuestran un elevado perfil de seguridad de la vacuna” y aclararon que la fórmula de la primera dosis del anticovid es igual a su versión monodosis.

La información sobre que el componente 1 de la vacuna Sputnik V es el mismo biológico que la “Sputnik Light”, generó confusión en la población que fue inmunizada con este biológico, pero desde el Ministerio de Salud salieron al paso y aclararon que todas las personas que recibieron este primer componente recibirán el segundo cuando les corresponda.

Cabe recordar que desde hoy miércoles 18 de agosto, están convocados a completar el esquema de vacunación con la Sputnik V aquellos que se inmunizaron hasta el 18 de mayo. La segunda dosis se aplica en el mismo vacunatorio donde recibió la primera, salvo cambios anunciados en Asunción y Central.

Segunda dosis | #SputnikV



🗓️ Miércoles 18/08, acuden los que recibieron su primera dosis el 18/05



📍 La segunda dosis se aplica en el mismo vacunatorio donde recibió la primera, salvo cambios anunciados en Asunción y Central



Calendario completo en https://t.co/NLqTkYWSAG pic.twitter.com/TItU6XIYo7 — Ministerio de Salud (@msaludpy) August 17, 2021

