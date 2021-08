Activación del Merkaaguazú va al “Oparei”

El predio está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), llevaron adelante el año pasado el proyecto denominado Centro Regional de Comercialización Agropecuaria (CERCA), que tuvo como objetivo activar el centro de acopio, clasificación y comercialización de los productos agrícolas producidos por pequeños agricultores de la región. El proyecto tuvo un presupuesto inicial del MAG, de unos USD9 millones, de los cuales se tenía previsto usar el año pasado unos USD 4 millones y para este año los USD5 millones restantes. Pero pese a que el anuncio se hizo con bombos y platillos, y tras varias reuniones de socializaciones con productores, el proyecto jamás prosperó.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, dijo que lamentablemente por cuestiones presupuestaria del MAG, el compromiso ya no se pudo cumplir y este año no se podrá activar el Mercado de Abasto, Merkaaguazú. Indicó que el año pasado arrancó muy bien con experiencias positivas con productores de hortalizas en general, pero que en este ejercicio fiscal no se pudo continuar.

Indicó que tuvo una conversación sobre el tema con el ministro de Agricultura, Moisés Bertoni, y que el le había mencionado de que el Ministerio de Hacienda, ya no les pudo liberar los fondos para seguir con el proyecto. Señaló que por el momento el proyecto va al olvido, pero que se debe nuevamente trabajar para que, en el 2022, se pueda reactivar.

Actualmente la sede está siendo utilizada como oficina administrativa del MDS y para actividades sociales organizados por el MDS y el MAG.

Después de casi 10 años, la mega estructura sigue siendo un gran elefante blanco de más de USD 1.500.000 y el sueño de unas 10.000 familias agricultoras y empleo directo de unas 4.000 personas va al “Oparei”.