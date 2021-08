Long Bar: una rata en la cocina, insalubridad y aparente impunidad en la Comuna

Una persona identificada como Kevin Houston, quien afirma ser el hijo de la dueña que alquila el sitio en donde funciona “Long Bar”, publicó ayer en sus redes sociales una denuncia por presunta falta de pago de la renta por parte de los inquilinos, además de mostrar a una gigante rata dentro de la cocina del lugar. También reclamó la forma en que los responsables disponen los desechos y cometen, presuntamente, una serie de irregularidades más.

Luis Fernando López, director de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Asunción, conversó al respecto hoy con ABC y recordó que este local tiene cinco procesos abiertos por denuncias por mal procesamiento de alimentos, insalubridad y mala calidad del servicio que brinda. Tampoco tiene patente comercial ni licencia para operar.

A pesar de todas estas afirmaciones, el local puede seguir operando, ya que los juzgados de falta de la Municipalidad de Asunción no aplican sanción alguna al negocio. “Nos consta que el lugar no cumple con las exigencias y se encuentra en condiciones deplorables”, sostuvo López.

Como si fuera poco, López dijo que las autoridades de la Comuna no pueden identificar a los dueños de la sociedad. “Hay personas que no quieren cumplir con ordenanzas. Se presentan varias personas como propietarios (...) Creo que están con problemas; el lugar está arrendado y la persona que está a cargo no se hace encontrar”, manifestó al respecto.

Según datos a los que accedió ABC, algunos de los propietarios del sitio serían Juan López Vargas y Sebastián López Vargas. “Estamos ante una propiedad privada. Varias veces se han hecho los procedimientos. La persona sigue al frente de esto, con conexiones clandestinas. Es una persona que no quiere someterse a las normas”, indicó López, quien curiosamente dijo eso pese a haber mencionado antes que el dueño no se “hacía encontrar”.

“Esta empresa llamada Long SA está notificada, se intervino, está en proceso de cierre. Ellos hacen su descargo en Juzgado de Faltas. La Municipalidad notifica para que haga la readecuación, se ponga en regla. Tienen que pasar la inspección. Luego, si no se adecua, se paga una multa y pasa al Juzgado de Falta. La última medida es la suspensión de urgencia”, agregó.

López señaló en otro momento que “están apretando” para que se aplique las sanciones correspondientes a los que administran el local.

“Tenemos cinco denuncias, cinco expedientes en el juzgado de faltas, (las denuncias) son de personas distintas. No tenemos conocimiento de la relación laboral de sus funcionarios. En el expediente de ninguna forma dice que está limpio (el local)”, recordó el funcionario municipal. Finalmente, consideró que es “inminente” el cierre del sitio a través de una clausura de emergencia.

Lea más: Sancionan a locales nocturnos por incumplir protocolo sanitario

Ayer, los responsables del lugar reconocieron que el video en que se ve a la rata corresponde al lugar, pero dijeron que el material data del año pasado, durante la cuarentena estricta. Además, dijeron que tomarán acciones legales. En mayo pasado, la Comuna ya había sancionado a Long Bar y Long Beach, del mismo grupo empresarial, por no respetar los protocolos sanitarios por la cuarentena.

El denunciante Houston dijo que hoy publicaría más datos para refutar la versión de los presuntos infractores.