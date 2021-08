Zoológico asunceno está cerrado porque no hay presupuesto para comprar tapabocas

La directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Maris Llorens, fue convocada por la Junta Municipal capitalina en atención a la mala situación en la que se encuentra el sitio a su cargo. Concejales le hicieron una serie de cuestionamientos y, luego de un extenso debate con ella, dispusieron que conteste los reclamos de forma escrita.

“El zoológico y museo está cerrado porque no tengo alcohol ni mascarilla, le compré yo a la gente (el tapabocas), no tengo alcohol. ¿Cómo vamos a hacer para resguardar a los visitantes, a los funcionarios y los animales?”, alegó Llorens. Dijo que el jardín está abierto desde fin de octubre del 2020 para caminatas, pero que el Zoológico sigue cerrado. Aseguró que esto se debe a falta de presupuesto.

“No sé si ustedes se imaginan quién mantuvo toda la comida de los animales, quién compró los productos veterinarios, los repuestos y todo para mantener el jardín: Maris Llorens con su plata, a la luz del sol, porque no tengo nada que esconder a nadie”, manifestó la directora. Luego recordó que en el 2017 la Junta le había reconocido su aporte de casi G. 9 mil millones al Zoológico.

La directora agregó que el presupuesto necesario del 2018, sin salarios a funcionarios, era de G. 10 mil millones, y le dieron solo G. 3 mil millones. “Entonces, ¿quién completó? Maris Llorens”, indicó.

También la directora agregó que en el 2019 el presupuesto era de G. 13 mil millones (sin servicios personales), pero solo se autorizaron G. 8 mil millones, lo que también completó ella. En el 2020 (año pandémico) solo se dieron G. 82 millones. “Entonces les dejo pensar a ustedes quién mantuvo el zoo hasta ahora”, criticó. Asimismo, se ejecutaron G. 167 millones en lo que va de este año, y el presupuesto es solo de G. 15 millones, enfatizó molesta.

Maquinarias destruyen reserva

El concejal Federico Franco (Juntos Podemos) aclaró que los recortes al presupuesto son iniciativa de la Intendencia y criticó que convocaron a Llorens para tener respuesta a los reclamos “no para saber cuánta plata pone la directora, que me parece ya una irregularidad sostenida en el tiempo (...) Hay que valorar el esfuerzo que hace la directora, pero evidentemente no es suficiente”, alegó.

El edil denunció el ingreso de maquinarias pesadas a la reserva del Botánico que se sitúa en la parte posterior, en contravención del Plan Regulador. Estas máquinas provocaron la alteración del cauce del arroyo Tres puentes. También aseguró que se sigue cobrando entrada al jardín Botánico, pese a que se resolvió en la Junta que el cobro sea suspendido.

Usaron G. 36.000 millones, pero no hay tapabocas

El edil Rodrigo Buongermini (Juntos Podemos) criticó que la Dirección de Riesgos ha tenido un elevado presupuesto para luchar contra la pandemia, lo que no se refleja. “No solo no hay rendición de los G. 36.000 millones que gastó (Óscar) Nenecho Rodríguez (ex intendente), que hasta ahora no se han explicado, y que el intendente Cesar Ojeda tiene la caradurez de volver a pedir una ampliación, sino que ninguno de ellos se usó para comprar un lavadero o alcohol en el Zoológico”, discutió.

“El zoológico de Asunción hoy permanece cerrado porque no hay tapabocas, los tapabocas los compra la directora”, sentenció Buongermini. A su vez, Humberto Blasco (PLRA) añadió que en la Junta se pide colaboración a los concejales para la compra de insumos.

En la misma sesión fue tratada la ampliación de G. 4.500 millones para la Dirección de Riesgos y se decidió devolver a la Comisión de Hacienda el dictamen que la aprobaba.

Por otra parte, el concejal Orlando Fiorotto (ANR) propuso que se pida a los bomberos de Trinidad que se instalen en el Botánico. Recordó que el año pasado hubo tres incendios solo en el Botánico.

Al respecto, Llorens comentó que le paga mensualmente a los bomberos, de forma personal, para que vengan inmediatamente en el caso de un principio de incendio. Aseguró que en sus ocho años al frente del Botánico ha pedido a la Essap tener una boca hidrante en el lugar, pero no ha tenido respuesta.

También estuvo presente la directora de Gestión Ambiental, Ing. Ambiental Cinthia Guerreño, pero la misma no aportó datos.