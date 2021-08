Consejo de Administración de Itaipú homologará este viernes a empresas adjudicadas para actualización tecnológica de la hidroeléctrica

El próximo viernes se conocerán a los grupos empresarios adjudicados con los contratos de actualización tecnológica de la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI), que conorman el Objeto 1, con los lotes 1 (empresas brasileñas), 2 y 3 (empresas paraguayas).

El 8 de abril de este año, Itaipú recibió las propuestas comerciales de cuatro empresas paraguayas para el Lote 2, del Objeto 1 de la Licitación Pública Binacional AF2021-18, y una sola propuesta para el Lote 3. Ambos lotes corresponden a la Margen Derecha, en tanto que para el Lote 1 se presentaron empresas brasileñas.

Cabe recordar que para el Lote 2, Tecnoedil presentó la propuesta más económica, por US$ 52.469.998,57. Le siguió Concret Mix, con US$ 52.959.522,73; luego el Consorcio Proel Ingelmec (compuesto por Ingelmec y Augusto Ortellado Narváez), con US$ 75.266.292 y el Consorcio Alto Paraná (conformado por Construtec Ingeniería, Proyectos y Montajes SRL, e Ingenieros Consultores Industriales), con US$ 76.052.607.

Para el Lote 3, aunque fueron habilitadas CIE SA y Rieder & Cía. SACI, solo la primera se presentó su oferta, US$ 172.905.890. En tanto que Rieder manifestó que le fue inviable la presentación de una oferta.

Luego del análisis de las propuestas comerciales, los pasos del proceso licitatorio del Objeto 1 son la divulgación de la lista de ganadores y la apertura de un plazo recursal en el que deben realizarse las diligencias correspondientes. Posteriormente se dará la homologación de los resultados que, son aprobados por una resolución del Consejo de Administración, que publicarán y, finalmente, finalizará con la firma del contrato.

La firma del contrato con el consorcio binacional, integrado por los ganadores de los tres lotes del Objeto 1 de la licitación pública del PAT, está previsto para noviembre de este año y el inicio de los trabajos, también para undécimo mes de este año, según se había informado.