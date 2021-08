Caso Hijazi: “Mi intención siempre fue que ese tribunal no entienda esa causa”, dice exfiscal

El profesional, que actualmente se desempeña a nivel particular en el campo penal, recordó que en 2007, cuando el fiscal general era Rubén Candia Amarilla, la directiva era llegar hasta el fondo del caso. “Este es un caso emblemático, tenemos que llegar hasta el fondo”, señaló era la instrucción.

“En 2007 participé del juicio oral, le recusé al tribunal, se suspendió el juicio, fue a la Cámara de Apelación, la Cámara confirma el tribunal, se inicia el juicio nuevamente y ellos pretendían resolver los mismos incidentes que ya resolvieron, entonces consideré eso como una preopinión, entonces volví a recusar al tribunal. Yo estimaba que debía ser otro el tribunal que tenía que entender”, explicó Cazenave.

“Mi intención siempre fue que ese tribunal no entienda esa causa. Había cierto interés en resolver ya. Al recusarle la segunda vez, el tribunal me dijo que se va a hacer el juicio y que no podía recusar dos veces. Como persistían en hacer el juicio, yo me levanté y me fui”, relató.

“Después ya no intervine en la causa. Ellos remitieron la causa al Jurado de Enjuiciamiento, ni siquiera causa abrió. Un año después, me enteré que se hizo el juicio y le absolvieron”, lamentó.

Cazenave confirmó que había mucha evidencia contra Hijazi y que recordó que también estaba con él en aquel entonces la fiscala Norma Cristaldo. “Consideré como única alternativa retirarme para que se deje de hacer el show que estaban haciendo”, dijo.

El profesional insistió que en aquel entonces las instrucciones de Fiscalía eran llevar el caso hasta el final.