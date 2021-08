Pareja difunde en Brasil el idioma guaraní a través de Instagram

El espacio nació con el objetivo de ayudar a jóvenes brasileños que estudian en Paraguay, pero el público que lo sigue creció y es variado en cuanto a edades y nacionalidades.

María Liz Benítez (37) y Luiz Roberto Lins Almeida (39), ella paraguaya y él brasileño, viven en Río Grande Do Sul, Porto Alegre, en una ciudad coincidentemente llamada “Yvoty” (flor en guaraní). María hizo un masterado en Comunicación y Luiz, en Literatura.

Ella es paraguaya y el bisabuelo de él también lo era, por lo que ambos están fuertemente ligados a la lengua guaraní. A raíz de una experiencia con un profesor en Brasil, María empezó a interesarse en la posibilidad de poder difundir el idioma y empezó junto con Luiz a crear la cuenta en Instagram.

“Hice un curso en la Federal de Río Grande do Soul, no conocía al profesor, un alemán, y llegué atrasada porque no conocía el camino. Llegué a la clase y justamente estaba hablando de Paraguay, después me preguntó de dónde soy. Le dije que soy paraguaya y me preguntó si sé hablar en guaraní. Entonces mis compañeros me dijeron que el profesor acababa de decir que su sueño era aprender guaraní”, relató María.

Entonces empezamos a compartir y me pedía que le enseñe palabras. Me preguntó, por ejemplo, cómo se dije “até logo” (hasta luego) y le dije: “jajohecha peve”. Me dijo que era una palabra muy larga, y me pidió que le explique el significado de forma segmentada y así fuimos hablando. Creo que las preguntas cotidianas fueron las que me dieron ganas de difundir”, explicó.

“Trabajamos en ayudar a hablar guaraní a través del español, para los brasileños con metodología volcada al hablante portugués, con temas actuales. Sabemos que el guaraní en Paraguay no se habla solo en el campo, que lo hablan los jóvenes. El guaraní está presente en la vida moderna del paraguayo. Sabemos que usamos el ´piko’, ‘na’, ‘ngo’. El guaraní está en el cine, en la música moderna”, manifestó María.

Dicas (tips) de Guaraní fue creada el año pasado durante la pandemia. “Nació debido a la necesidad que siempre notamos de la difusión del guaraní para los brasileños. Por el interés de los brasileños por el guaraní, teniendo en cuenta que en Brasil también se habla en guaraní”, manifestaron.

La pareja comentó que la idea está siendo muy bien aceptada por los cibernautas y que buscan difundir el guaraní, el que se habla todos los días y con temas actuales, como los nuevos grupos musicales y las películas.