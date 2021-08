Paraguay debe exigir “Resarcimiento, soberanía y dignificación” en Itaipú

“Ante las maniobras brasileñas, impuestas de mala fe y haciendo uso de una condición de país hegemónico en perjuicio del socio débil, debemos, antes de firmar nuevos acuerdos en Itaipú, exigir un resarcimiento por daños sufridos, que ya están cuantificados en miles de millones de dólares, y la recuperación de la soberanía sobre la energía paraguaya”, sostiene Burián en la primera parte de su libro, en páginas dedicadas a la presentación.

Esta nueva colección fue concebida con vistas a las negociaciones que deben instalar Paraguay y Brasil respecto al Anexo C, con motivo de cumplirse los 50 años del Tratado de Itaipú, firmado el 26 de abril de 1973 entre ambos países y que fue puesto en vigencia el 13 de agosto de ese año.

En ese sentido, en la contratapa del libro se afirma que “llegó la hora de defender los intereses del Paraguay en Itaipú de forma integral, no a medias como se está pretendiendo. Itaipú es un emprendimiento energético conjunto que hace casi 50 años nos ha vendido el Brasil como la antesala del desarrollo sin fronteras, un desarrollo que no ha llegado al Paraguay. Muchos hablan hoy, cuando ya casi se cumple el plazo para la revisión de los acuerdos, de lo que se debe renegociar respecto al Anexo C (...), pero antes de sentarse a la mesa a conversar se impone un paso previo, otras cosas que reivindicar en este momento crucial, pues existe una deuda gigantesca que los brasileños deberían saldar con nosotros”.

Sobre su planteamiento, Burián explica que “lo que está escrito en este libro ha surgido de la indignación de un ciudadano preocupado por la suerte del Paraguay y de la gente que vive en esta esta República, contra la que desde hace 156 años los países vecinos se turnan, ya sea para demoler sus avances o entorpecer su desarrollo, ya sea por las armas o por acuerdos leoninos que acaban por llevarse sus riquezas, como ocurre en las hidroeléctricas binacionales y especialmente en Itaipú, un emprendimiento compartido con Brasil”.

En este cuarto libro de la referida colección se toman cálculos hechos por varios expertos internacionales y nacionales para definir cifras globales de los miles de millones de dólares de los que nos ha privado el Brasil en estas cinco décadas en Itaipú. Se evalúan también cifras oficiales y las últimas revisiones de la Contraloría General de la República, así como denuncias parlamentarias y particulares. Es una visión general de los siderales daños económicos y financieros perpetrados en Itaipú en perjuicio del Paraguay.

“Brasil -alega el autor en su texto- se ha permitido ‘compartir’ con el Paraguay solamente la sideral deuda contraída y sus estratosféricos intereses pagados a ‘prestamistas’ estatales brasileños. El Brasil se ha llevado el 90% de toda la energía generada, y especialistas calculan que se ha quedado con más del 85% de todos los beneficios de la construcción y operación de la usina hidroeléctrica”.

Los textos de la colección

“Cuentas claras conservan la amistad-Camino a Itaipú 2023”, una obra escrita por el Ing. Axel Benítez Ayala, fue el libro anterior de la colección y llegó a los lectores el sábado pasado. Fue el tercero de la serie, pues en semanas previas se distribuyeron otros dos textos.

El primer libro, “Criminal explotación del Brasil a Paraguay en Itaipú” es una colección de los principales editoriales de ABC sobre el tema, publicados entre 1973 y 2021. El trabajo de recopilación en archivo y el planteamiento en general estuvieron a cargo del periodista Jorge Benítez Cabral. El segundo libro corresponde a la reedición de un texto del destacado historiador paraguayo Efraím Cardozo (1906-1973), titulado “20 Preguntas sin respuestas sobre los Saltos del Guairá”.

El quinto libro es del Gral. (r) Juan Antonio Pozzo, que entregará una edición revisada de sus “Breves apuntes sobre los derechos del Paraguay en Itaipú”. Será distribuido el sábado 4 de setiembre. Y el sábado 11 de setiembre, el libro seis saldrá con el título de “Itaipú: Deforestación y desarraigo de la nación guaraní”, del sacerdote jesuita Bartomeu Meliá, fallecido en diciembre de 2019, un año después de lanzarse una edición revisada de este mismo texto.

Precio y circulación

Los libros tienen un precio de G. 50.000 cada uno e inicialmente son distribuidos en las fechas citadas con la edición de ABC Color. Están recomendados para los ciudadanos en general en un momento crucial para el país, aunque en especial a autoridades, educadores, estudiantes secundarios y universitarios, formadores de opinión y dirigentes de diversos estamentos de la sociedad.