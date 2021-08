Odontología-UNA pretende elegir hoy a decano y vicedecano, luego de reiterados empates

Fernanda Negrete, alumna del cuarto año y presidenta del Centro de Estudiantes de Odontología-UNA, sentó postura ante los hechos que acontecen en su facultad. Dijo que las elecciones de todos los decanos de la UNA se realizaron el pasado 20 de agosto. Llegaron a resultados de empate en la Politecnica y Odontología.

“Según el reglamento, se vuelve a votar una hora después; se volvió a dar empate y se da una tercera vuelta en 48 horas hábiles. El lunes pasado lo hizo Odontología, mientras que Politécnica lo hizo el domingo. Volvió a salir empate y se llamó a otra ronda el miércoles, pero Odontología no ha llegado a resultados finales debido al empate”, detalló.

Lea más: Le decían "rey de los unos" y hoy es decano de Odontología

Para el cargo de decano se postulan “el Prof. Dr. Rodolfo Perruchino Galeano -actual decano- que vuelve a candidatarse; se postula también el Prof. Dr. Raúl Cubilla Moro. Nosotros queremos que vuelva a ser decano el Prof. Perruchino Galeano”, declaró la representante del Centro de Estudiantes.

Según dijo, el Consejo directivo está formado por el estamento docente, graduados y representantes estudiantiles. Estos últimos son: Rebecca Díaz,, Giannina González y Mauricio López, quienes trabajan en conjunto con el Centro de Estudiantes.

Negrete indicó que llamaron a sus compañeros para apoyar a sus representantes estudiantiles e hicieron carteles con mensajes muy claros.

“Había un grupo de docentes que se quedó en el estacionamiento a las 11:00 cuando tenían que realizarse las votaciones y sin que hiciéramos abucheos ellos se retiraron ofendidos”.

No quieren planilleros ni filiales fantasmas

La titular del Centro de Estudiantes manifestó que después de “UNA no te calles” en el 2015, que marcó un antes y un después, saltaron a la luz que había gente planilleando, gente que no merecía cargos y cobraban. Incluso, había una filial fantasma en Santaní que en realidad no existía. Gente que cobraba por supuestamente enseñar o ser funcionario en ese lugar. El decano en ese entonces es el presidente del club libertad, Rubén Di Tore, quien renunció al Consejo directivo”.

“En el 2016 ganó el Dr. Perruchino, llamaron a concurso para los cargos. Sin embargo, en el 2019 se realizaron las elecciones de miembros del Consejo directivo y volvió a entrar la claque a la que pertenece el Prof. Dr. Raúl Cubilla Moro; estando en el consejo nunca presentaron ningún proyecto”, acusó.

Lea más: Filial existe solo en papeles

“Se cocinó un concurso público”

Con respecto a los candidatos a vicedecano, siempre según Negrete, se postulan la Prof. Dra. Mirtha Espínola, el Prof. Dr. Eduarto Poletti y el Prof. Dr. Heriberto Núñez. Los dos últimos pertenecen a la “claque”.

Y a modo de muestra relató que “concursaron dos pasantes de cirugía bucal del quinto año, se le eligió a la Dra. Soledad Guerrero, graduada egresada; el otro candidato, el Dr. Carlos González Casamada, también egresado, presentó una nota para revisar la grilla de puntaje. Se constató que ella no merecía, se cocinó un concurso público. Se abrió un sumario y se vio que la doctora no reúne los requisitos. Uno de los miembros de la mesa examinadora es el doctor Poletti, titular de la cátedra del quinto año. Por esos antecedentes no lo aprobamos para el cargo de vicedecano”.

Añadió: “Hace una semana salió el dictamen que dice que fue un acto que se realizó con intención. Los asesores jurídicos nos explicaron que si el Consejo directivo apaña ese acto también sus miembros son culpables del delito”.

Negrete remarcó que este sumario fue público. “Como estudiantes velamos por los docentes que queremos tener, por los compañeros que quieran ser docentes y porque muchos son hijos de docentes que se sacrifican”, dijo.

“Desde el 2015 empezamos a tener voz, esto es una injusticia, no podemos creer que apañen este sumario, es una vergüenza y por eso hicimos los carteles. Por eso se sintieron ofendidos y se suspendieron las elecciones ayer”, advirtió.

Las nuevas autoridades de la Facultad de Odontología-UNA surgirán del escrutinio que realizan esta mañana y esperan que no lleguen de nuevo a un empate, como sucedió anteriormente.