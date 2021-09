Madre clama por noticias de su hija, tras casi un año de desaparición

Una mujer denunció que no tiene noticias de su hija de 15 años hace once meses. Indicó que la Policía y la Fiscalía ya se encuentran al tanto, pero no actúan. Según informó, la adolescente estaría supuestamente con un hombre, aunque no tiene la certeza ya que le perdió el rastro.