Paraguayos en el exterior remesaron US$ 278 millones hasta julio

El informe de la banca matriz da cuenta de que el monto mensual ingresado en julio último fue de US$ 36 millones, inferior a los US$ 46 millones que ingresó en junio pasado, esta desaceleración en los envíos se debe a la incertidumbre que aún persiste en torno al covid-19 y la nueva variante delta. Además, el acumulado en los siete meses del año llegó a US$ 277,8 millones, 4% más con relación al mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó US$ 266 milones.

Lea más: Leve repunte de las remesas en el primer trimestre

Principales países desde donde se envía dinero al Paraguay

De acuerdo con los datos del BCP de enero a julio de este año, España sigue encabezando la lista de los países desde donde los compatriotas envían la mayor cantidad de dinero, con más de US$ 168 millones; le sigue Estados Unidos, desde donde llegaron US$ 44 millones; y en tercer lugar Argentina, con US$ 20 millones.

Por otra parte, el reporte de la banca matriz muestra un retroceso importante en los envíos desde el Brasil, esto relacionado con la situación económica y epidemiológica en el país vecino. Según los datos, desde Brasil se remesaron US$ 6,2 millones entre enero y julio del presente año, que representa un bajón del 67% comparado a igual periodo del 2020.

Lea más: Remesas desde Brasil cayeron 62% a marzo

El dinero que envían los compatriotas que trabajan en distintos países constituye una ayuda económica muy importante para las familias y una inyección para la economía de nuestro país, ya que al año representa alrededor de US$ 500 millones.

Según las estadísticas del BCP, en 2019 ingresaron US$ 554,9 millones y el año pasado US$ 486,4 millones, una cifra menor debido a la pandemia.

Analistas sostienen que el aporte de las remesas es importante para nuestra economía porque llega a las familias de niveles económicos bajos y por lo general, esas divisas que ingresan a Paraguay se utilizan para gastos en consumo.