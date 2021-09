“A lo mbarete quieren manejar la Municipalidad de Luque”

–Usted ya fue intendente de Luque. ¿En qué año?

–Yo estuve de 1996 a 2001 y del 2010 al 2015. Tengo hoy 64 años y me estoy postulando por tercera vez. Sería mi tercer mandato si es que se dan las predicciones.

–¿Qué le hace presumir que puede ganar a los colorados?

–Si bien pertenezco al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) estoy recibiendo el apoyo de varios partidos. Nos ayuda Unace, el partido Demócrata Cristiano, el Frente Guasu, el Partido de la Juventud, sectores disidentes del Partido Colorado, algunos en forma abierta, otros en forma más discreta, lo cierto es que veo un gran entusiasmo en la ciudadanía luqueña por nuestro proyecto. Hay mediciones que nos dan un buen posicionamiento en el electorado...

–¿Por qué?

–Pienso que es porque la gente se acuerda de los trabajos que hicimos con las comisiones vecinales cuando administramos la ciudad. Teníamos más de 500 activas para dar respuesta a los barrios. Llama la atención que hoy no pasan de 80. Entre 2010 y 2015 llegamos a construir 72 km de empedrados, 720 cuadras. Compramos la planta asfáltica capacitada para producir más de 30 toneladas de hormigón asfáltico por día sin necesidad de entrar en engorrosas y costosas licitaciones. Construimos la nueva sede municipal de más de 4.000 metros cuadrados que costó algo así como 16 mil millones de guaraníes, totalmente equipada. Se pagó con recursos propios, al contado. No se dejó un solo guaraní de deuda cuando salimos de la gestión. Creo que hicimos muchas cosas buenas y vamos a volver a hacerlo. Cuando finalicé mi administración y volví a la actividad privada dejamos 592 funcionarios, que era mucho menos de lo que nosotros encontramos. En esta administración de (Carlos) Echeverría, la población de funcionarios llegó a 1.300 en algún momento, más del doble, sobrecarga claramente debida al clientelismo.

–Lo que no se entiende mucho desde afuera es el hecho de que un condenado como el hijo de González Daher esté en carrera para las elecciones...

–Yo pienso que es un poco una cuestión hasta si se quiere patológica. Si yo estuviera en la misma situación haría lo posible por resolver mi situación judicial y no encapricharme por ocupar un cargo público como concejal donde la gente me va a cuestionar el día de mañana. Ahora mismo ya se le está cuestionando. Ya hay un mensaje claro de los electores...

–Se suele cargar a la justicia cuando no hay un castigo a los delincuentes públicos. En este caso la justicia actuó. Lo condenó. No se puede explicar por qué sigue...

–Esa es justamente la causa del porqué la gente se desprende de esa candidatura (oficialista). La justicia determina una cosa y la persona condenada continúa imperturbable con su candidatura. Además, estamos hablando de un cargo muy importante. Recordemos que los cargos de concejalía son como sinónimos de lo que es el Poder Legislativo a nivel del Estado, donde se habla de capacidad pero sobre todas las cosas de honorabilidad...

–La honorabilidad en este país se consigue con los “abrazos republicanos”...

–A lo mbarete quieren manejar la Municipalidad de Luque. Es un poco la demostración del mbarete que subsiste en nuestro país para disfrazar la impunidad. Ellos dicen: “A mí no me importa lo que determine la justicia. Yo hago lo que quiero, porque tengo dinero, tengo padrinos, tengo fuerza y luz verde”.

–Eso pasa porque le permiten.

–Es una situación que en nuestro país se da en varias esferas, o acaso no tenemos parlamentarios con claras evidencias de corrupción pero se protegen en sus fueros. No escapamos de eso a nivel municipal.

–A veces tiene que venir la justicia de Estados Unidos a llevarse a algunos porque a nivel local no se puede con ellos..

–Y en una ciudad como Luque, donde nos conocemos todos se dan estos casos que también es un poco la imagen del grado de corrupción que hay en nuestro país.

–Luque fue la ciudad que dio el ejemplo con aquellas históricas movilizaciones que terminaron por descabezar a González Daher...

–La gente se movilizó. Logró su objetivo pero hoy esa misma gente está desmoralizada por este hecho de que una persona condenada se está candidatando tranquilamente para ocupar un lugar electivo.

–Es como abrirle la puerta del gallinero al zorro...

–En estas elecciones, los electores tiene la oportunidad de cerrarle la puerta al zorro, rechazando con su voto la presencia de candidatos que faltan a la ética, la moral, a las buenas costumbres, personas que no pueden ser de ninguna manera representantes del pueblo.

–¿Está seguro que se puede dar el “voto castigo”? El poder del dinero es fuerte...

–Acá hay dos cosas para explicar el porqué nuestro proyecto está en punta. Se puede deber a la indignación contra los corruptos y que por eso se va a producir el “voto castigo”. Pero yo quisiera presumir también que tenemos esa historia de buena gobernanza, de una buena gestión que hace que se distinga nuestro proyecto como un proyecto creíble. Hay un poco de las dos cosas. Por un lado, confianza en lo que nosotros estamos proponiendo, los candidatos que tenemos, y por el otro lado, en contrapartida, unos rivales de la ANR bastante golpeados por esa imagen de corrupción y de desprecio a la justicia que irradian. Nosotros ya hemos demostrado que se puede hacer bien las cosas sin ensuciarnos. Creo que hemos abierto el camino para el progreso de Luque con una gestión transparente. Es el eje de nuestra campaña.

–No hace falta corromper ni corromperse...

–Hoy vemos que nuestros adversarios están salpicados por la corrupción o por hechos delictivos. Eso quizás nos ayude también pero fundamentalmente nosotros decimos que nuestra posición de ganadores, es por la historia que tenemos y la confianza que despierta en la gente nuestro actuar anterior. Yo siempre viví de mi trabajo profesional. No he sido ni soy funcionario. Tampoco me considero un político tradicional.

–No vive de la política.

–Hasta hoy tengo que estar todos los días en mi consultorio, atender a la gente que viene a pedir que le ayude. Dos veces me sacaron del consultorio para administrar la Municipalidad. Al terminar, volví. Hoy no es diferente la situación.

–La que finaliza ahora es una administración colorada. El intendente que quiere hacer el rekutu...

–El colorado que se presenta, Carlos Echeverría, es el mismo que estuvo al frente de la Municipalidad desde 2015. Fue concejal municipal y accedió a la Intendencia. Le ganó a (el liberal) Manu (Manuel) Morínigo. Estuvo seis años. Su relación con la empresa de recolección de basuras es lo que se le cuestiona. De hecho, Echeverría es del grupo de Óscar González Daher. Se lanzó con el padrinazgo de González Daher apoyado por Cartes. Quizás lo que más se le cuestiona es tener esa relación con personas que atraviesan problemas judiciales como Óscar González y su hijo Rubén. Ellos tienen una condena en primera instancia. Es algo que a lo mejor pesa mucho en este momento para que se generalicen los rechazos a su candidatura. A Echeverría se le atribuye una serie de irregularidades en el manejo del dinero público: la tercerización del cobro de impuestos, manejo discrecional de los recursos; el hecho de que él mismo forme parte de los que proveen a la Municipalidad a través de sus empresas...

–Hay intereses en juego...

–Claro que sí, muchos. Cuando tomé por primera vez la Municipalidad en el 96, Luque tenía 180.000 habitantes. Hoy, en el 2021 tiene más de 400.000. Los requerimientos de servicios se duplicaron; en transporte público, salud, educación, extensión vial..

–¿Cuáles son sus proyectos ahora?

–Reorganizar la administración municipal, que haya una credibilidad otra vez, que la Municipalidad no sea un antro de coimas. En segundo lugar, queremos reactivar un poco todo nuestro proceso de desarrollo, crear una dirección de vialidad donde permanentemente se trabaje en el desarrollo vial de una ciudad que creció muchísimo. El otro punto es volver a fomentar el vecinalismo. El vecinalismo en Luque es muy fuerte. Obliga al intendente hacer una administración transparente.