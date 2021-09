Viento norte dejó sin electricidad a más de 30.000 usuarios de la ANDE

El Ing. Esteban Cabrera, jefe de Operación y Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), informó a ABC Color que a partir de las 10:00, aproximadamente, empezaron a recibir reportes referentes a fallos en alimentadores a causa de las intensas ráfagas de viento. “Hasta ahora no tenemos averías importantes sobre estos alimentadores. Están reparando y ya se van normalizando”, sostuvo.

Según indicó, alrededor de 27 alimentadores de 23.000 voltios, de casi todas las ciudades del área metropolitana, fueron afectadas por el intenso viento. Precisó que más de 30.000 usuarios de la ANDE quedaron sin energía eléctrica.

Igualmente, Cabrera señaló que se desplegaron unas 25 cuadrillas de trabajadores para realizar las tareas de reparación de los fallos que -indicó- son menores. Refirió que quedan seis alimentadores por ser puestos nuevamente en funcionamiento, por lo que estimó que el suministro ya estaría plenamente restablecido para las 15:00, aproximadamente.

Comentó que las zonas más que quedan aún por restablecer son el barrio Molino de Luque, el sur de Fernando de la Mora, San Antonio y Sajonia de Asunción.

¿Qué hacer para evitar cortes de energía por vientos intensos?

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitieron un aviso en el que informaron que registraban vientos intensos que provenían del sector norte y que podrían alcanzar -o incluso superar- los 80km/h, en todo el país.

El jefe de Operación y Distribución de la ANDE señaló que el suministro se ve en riesgo a partir de que las ráfagas de vientos superan los 60 km/h. Indicó que el problema que mayormente registran con este fenómeno meteorológico es la caída de ramas, que afectan al sistema de energía eléctrica.

En ese contexto, instó a los usuarios a realizar la poda de árboles que se encuentren en zonas de riesgo para el sistema de distribución. Asimismo, solicitó a la ciudadanía permitir realizar los cortes a los funcionarios de la ANDE que realizan los trabajos de campo.

“Nosotros tenemos cuadrillas que van cortando los árboles. Les pedimos a los usuarios para facilitar porque muchos usuarios incluso quieren judicializar con la ANDE porque no quieren que se corten los árboles. Lastimosamente, no podemos convivir con ambos, o no tenemos árbol o no tenemos energía. El 80% de nuestros problemas es por árbol”, finalizó.