Por segunda vez, Froilan usó todo el tiempo disponible para declarar ante el Tribunal de Sentencia

FERNANDO DE LA MORA. El ex rector de la Universidad Nacional de Asunción y ex decano de la Facultad de Veterinaria, Enrique Froilán Peralta, tal como la semana pasada, prosiguió declarando ante el Tribunal de Sentencia. Detalló uno a uno sobre dudosos nombramientos de funcionarios no calificados para ocupar cargos de docentes, afirmando que lo hizo supuestamente amparado en las leyes vigentes de entonces.