MOPC autorizó la habilitación del puerto de cementera de Cartes

Según los datos de Obras Públicas, la citada terminal, del expresidente de la República, Horacio Cartes, está ubicada en el Km 895,5 en el lugar denominado Calera Risso, distrito de San Lázaro, departamento de Concepción. Su dimensión es de 150 metros de muelle y 30 metros de ancho. Operará para embarque y desembarque de productos de carga general como cemento, cal agrícola, piedra caliza, mineral, pet coke, yeso y puzolana.

El emprendimiento Cecon (puerto, industria, pista de aterrizaje, etc.) y sus unidades de negocios se desarrolla en 2 kilómetros sobre el río Paraguay, en un total de 1.500 hectáreas. La inversión es de US$ 180 millones, con posibilidad de llegar a los US$ 200 millones con las maquinarias a ser incorporadas.

Según la resolución, la administración del Puerto Cecon habilitado, facilitará el desempeño de las autoridades aduaneras, impositivas sanitarias, migratorias y de Prefectura Naval, de manera que puedan ejecutarse las medidas de control y verificación legal.

Lea más: Grupo Cartes ya tiene constructora

Constructora también ya es de Cartes y gana licitación

La constructora Jiménez Gaona y Lima, ya forma parte de la cartera de empresas del grupo Cartes, según figura en el portal del grupo empresarial. Esta firma pertenecía a la familia del exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, pero ya aparece como parte del emporio del expresidente de la República, Horacio Cartes.

En este caso, el consorcio liderado por la firma Jiménez Gaona y Lima SA ya inició desde hace algunos días la construcción del Hospital de Coronel Oviedo, que el MOPC le adjudicó por US$ 22,5 millones. La constructora además está encabezando el emprendimiento de la planta industrial de Cementos Concepción (Cecon).

En el caso del hospital de Coronel Oviedo, Jiménez Gaona y Lima SA lo ganó en consorcio con Itasa SA, Proel Ingeniería y MM SA por G. 151.248 millones (US$ 22,5 millones al cambio actual).