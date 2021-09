ITS infecciones de transmisión sexual: ¿cómo saber si las tienes?

Las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) afectan a personas sexualmente activas, las más frecuentes son la sífilis, gonorrea, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH (Virus de Papiloma Humano). Son causadas por bacterias, virus y parásitos diferentes.

El medio de transmisión son las relaciones sexuales sin protección (sin el uso de preservativos) durante el acto sexual, indicaron desde el Ministerio de Salud.

No es buena idea esperar a ver síntomas para acudir a los servicios de salud ya que la mayoría de las ITS no presentan síntomas o tienen síntomas tardíos. Y muchas personas no saben la portan y transmiten la infección en cada relación íntima.

Lea más: Lesiones de ETS

Controles anuales son aconsejados

Los análisis de sangre para VIH, sífilis y hepatitis B son recomendados realizarse una vez al año en población general, y cada tres a seis meses en población clave (trabajadoras/es sexuales y otros). Los estudios son gratuitos en servicios del Ministerio de Salud Pública.

Dichos análisis se indicará también a la pareja sexual para evitar reinfección, según los profesionales.

La entrega de los resultados son confidenciales, aseguran desde el ente público. Puede agendar un turno contactando al Pronasida, al 0982 798 825.

Vías de contagio abarcan al recién nacido

Las ITS pueden transmitirse de la embarazada al hijo o hija por nacer, por ello es imprescindible el diagnóstico y tratamiento en el primer trimestre del embarazo.

Los síntomas más comunes en hombres

• Llagas, ronchas o ampollas cerca de los genitales, del ano o de la boca.

• Dolor e inflamación en los genitales o en las áreas cercanas (incluyendo el abdomen).

• Escozor o picor en el área genital.

• Secreción por la uretra, dispareunia (coito doloroso).

• Ardor y dolor al orinar (disuria) o al defecar.

En mujeres:

• Ampollas, llagas, verrugas cerca de los órganos sexuales, del ano o de la boca.

• Flujo vaginal anormal, con o sin olor desagradable.

• Escozor o picor alrededor de la vagina.

• Dolor pélvico entre el ombligo y los órganos sexuales.

• Sangrado vaginal fuera de la menstruación o tras la relación sexual.

• Sangrado excesivo durante la menstruación o amenorrea.

• Dispareunia (coito doloroso).

• Ardor y dolor al orinar (disuria) o al defecar.

Tratamiento y prevención

Todas estas infecciones de transmisión sexual tienen tratamiento y casi todas son curables. Todas ellas se pueden prevenir con el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales como método de barrera, impide el contacto con los fluidos genitales, evita la transmisión del VIH y de las demás ITS, al igual que los embarazos no planificados.

Los especialistas recomiendan no compartir ropas interiores, ni ropas de cama, toallas, ni elementos de higiene personal.

En lo posible, retrasar el inicio de las relaciones sexuales, instaron desde la cartera de Salud.