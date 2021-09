Piden se aclare dudosa gestión del candidato a rekutú a la intendencia de Ybytymí

El edil municipal Félix Galeano (ANR), manifestó que atendiendo a que todas las ejecuciones presupuestarias fueron aprobadas por la mayoría de los concejales, sin objeción alguna y atendiendo a que el observó irregularidades, específicamente en los llamados y adjudicaciones de obras, realizó la denuncia.

Explicó que existen algunos dudosos llamados cuyas adjudicaciones y valiéndose de maniobras para evitar que pase a estudio y consideración de la Junta Municipal, “las empresas amigas” eran adjudicadas por un monto que no sobrepasaba los G.160 millones y luego presentaban adendas. Todas las adjudicaciones fueron concretadas de esa manera.

El concejal Galeano comentó que llamativamente las cuatros empresas que se quedaron con las adjudicaciones, todas del distrito de Itá, individualizadas como consultora Giménez e Hijos, de Carlos María Giménez, Consultora A&E de Amado Enciso, San Cayetano de Richad Ocampos Torales y Ale Consultora de Itá de Fidel Alejandro León.Pide que sean investigadas.

El concejal denunciante refirió que no se puede cuantificar aún el supuesto daño patrimonial a la Municipalidad, porque la DNCP había solicitado informe al ex ejecutivo comunal sobre 54 llamados y adjudicaciones que realizó entre los años 2016-2020.

Lea más: Maniobra criminal de intendente

Asimismo, el Juzgado de Instrucción de la Contrataciones Públicas había intimado al ex intendente local, a fin de proveer a dicha instancia judicial la información o documentación, que guardan relación con los llamados publicados, pero el ex lord municipal no contestó el requerimiento. Ante dicha situación, la DNCP por resolución N°6076/20 había resuelto declarar que todos los llamados se encuentran viciados de inconsistencias administrativas. Los antecedentes fueron elevados a la Contraloría General de la República (CGR).

Asimismo, auditores de la CGR se constituyeron en marzo de este año y evaluaron de manera aleatoria la gestión de González, específicamente entre el 2019-2020. En ese sentido, encontraron que el ex intendente en el 2019 disponía de más de G.856 millones de inversión de capital de Fonacide, pero no pagó por los egresos. En el mismo rubro en el 2020, tampoco pagó G.342 millones que contaba la comuna para el pago de deudas, pero no saldó.

Lea más: CGR fiscaliza si cumplen plan de mejoras recomendado a Municipalidad de Ybytymí

Asimismo, otra irregularidad detectada es que pagó de los recursos de royalties, combustible utilizado en el colectivo municipal, sin especificar monto. Dicho pago es irregular porque no tiene vinculación alguna con gastos de capital o gastos corrientes, tal como establece el decreto presidencial N°9966/2012, señala la parte conclusiva de la investigación del ente contralor.

A estas observaciones también el ente contralor sugirió realizar en tiempo y forma los llamados a licitación para garantizar la provisión del almuerzo escolar, realizar un plan de eficiente de transferencias para proyectos de inversión. Existen obras realizadas en instituciones como el colegio Nacional Jan L. Hoeckle, donde se reparó el techado, y la estructura, por más de G.160 millones y al poco tiempo se destruyó y de vuelta la municipalidad pagó casi similar suma a la Constructora Giménez e Hijos, sin hacer cumplir la garantía.

Lea más: Denuncian a tío de HC en caso de presunta estafa

En el primer cuatrimestre del 2020 no distribuyó almuerzo escolar por G. 269 millones de los recursos de Fonacide. A esto se suma que los vehículos y maquinarias municipales no cuentan con registro del automotor incumpliendo la ley N°704/95, que crea el registro de automotores del sector público y reglamenta el uso y tenencia de los mismos, señala el informe de la CGR.

Al respecto el ex intendente González se limitó a manifestar que no recibió ninguna notificación ni de la CGR ni de la DNCP y por lo que no puede opinar sobre lo que no sabe de qué se trata la denuncia.

La Contraloría General de la República (CGR) ante supuestos hechos de irregularidades en la gestión del ex intendente González, realizó una Fiscalización Especial Inmediata(FEI) tomando como base los años 2019-2020.