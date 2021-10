Dirigente colorado que trabaja para liberales denuncia agresión de una turba

Antonio Duarte Álvarez es un dirigente político de Ñemby que si bien está afiliado al Partido Colorado, trabaja en estas elecciones por el candidato del Partido Liberal a la intendencia, Héctor Lesme.

Duarte denunció en conversación con ABC TV que anoche, tras el cierre de campaña del candidato colorado Tomás Olmedo - en donde estuvo el expresidente Horacio Cartes además de otros importantes referentes de la ANR - una turba de simpatizantes de ese partido fue a agredirlo a su casa ubicada en el barrio Vista Alegre de Ñemby, sobre las calles Ytororó e Ydoyaga.

“Prácticamente desde el 11 de septiembre Tomás Olmedo, que es candidato a intendente, ya me venía amenazando (...) ahora hubo su cierre de campaña en el centro de Ñemby vinieron (...) a atacar mi casa con cascote, con bombas, prácticamente perforaron mi techo. Me atacaron, me querían sacar a la fuerza de mi casa”, indicó el hombre según reportó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

“Yo soy afiliado al Partido Colorado, pero no estoy trabajando para ellos. Tengo 45 dirigentes que trabajan conmigo, y eso les molesta ellos, porque yo estoy por la candidatura del Partido Liberal. Trabajo por Lesme y eso les molesta. Ya me amenazaron y perforaron mi techo”, añadió.

Duarte manifestó además que, tras el hecho, quedó con miedo. “Estamos con miedo, tengo familia, chicos. Me derramaron cerveza. Me dijeron bandido, que si quería plata ellos también tienen, pero a mí no me gusta su modelo de trabajo”.

Finalmente, sostuvo que no le convence el proyecto del colorado Olmedo y que trabaja por la candidatura de Lesme - protegido del clan Lanzoni - por convicción. “En el Partido Liberal es mucho mejor, desde 2001 estamos bien, estamos prácticamente progresando. Eso es lo más importante ahora, el progreso y los proyectos. No el partido político ni el color, eso no importa más. Por la persona ahora uno se va”, concluyó.