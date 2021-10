Exsenador Jaeggli admite offshore a nombre de su hijo, para compra de un velero

Gema Corporate Limited es una empresa offshore a nombre de Juan Pablo Jaeggli Valdes, asentada en Belice, según registros de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), aunque las gestiones fueron iniciadas por la corresponsal asentada en Uruguay RGS Consultores.

RGS Consultores remitió una serie de informes a la filial de Alcogal en Belice, entre ellos un registro de clientes con perfil de “Personas Expuestas Políticamente y de alto riesgo”, entre los cuales se incluía a Jaeggli.

“Hijo de Alfredo Luis Jaeggli Caballero - Presidente del Senado (Abril 2013). Miembro del Senado (2003-2008) (Jul 2008-2013). Primer vicepresidente del Senado (reportado en enero 2013). Miembro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)”, especifica la descripción de su perfil en inglés”, indica la alerta sobre el perfil de Juan Pablo Jaeggli.

Por tal motivo y a fin de obtener su versión, intentamos contactar al hijo del legislador pero fue el mismo exsenador quien atendió la llamada y accedió a dar su versión.

Según él, hace varios años compró un velero de un ciudadano inglés en Punta del Este, Uruguay, pero que por cuestiones prácticas, la embarcación tiene bandera de otro país, y a efectos de gestionar el pago de permisos y otros documentos del velero, abrieron una offshore.

“Compramos la compañía (offshore), cuyo único activo en esa offshore en Islas Vírgenes es el velero que se llama Domita y que todavía es nuestro. La empresa está a nombre de mi hijo Juan Pablo Jaeggli”, afirmó el exlegislador.

“Creo que pagamos US$ 340.000 y lo tenemos aún en Punta del Este. Ahora voy a emprender un viaje a Europa con el velero a fin de año y tenemos que seguir manteniendo la offshore, porque con bandera paraguaya es muy difícil viajar”, agregó en su explicación el exlegislador.

Algunos datos difieren con la documentación

Intentamos precisar algunos datos, ya que él mismo mencionó que la offshore está asentada en Islas Vírgenes Británicas (BVI por sus siglas en inglés), sin embargo, los documentos refieren que se trata de Bélice. Jaeggli dijo no recordar todos los detalles, incluido el nombre de la offshore, ya que fue hace varios años.

“No recuerdo cómo se llama, porque le compramos a un señor Scott, en Punta del Este”, sostuvo al ser consultado puntualmente si la empresa a la que se refiere se llama Gema Limited Corporate.

También intentamos precisar el año de la compra, ya que los documentos oficiales de Bélice, datan la apertura de la offshore el 8 de enero de 2015. “Uh, no recuerdo (la fecha de compra),..hace como 7 u 8 años. Hace muchos años ya que tengo, pero puede ser (en 2015). Vine a Paraguay, luego fui a Angra Dos Reis y ahora voy a viajar a Europa”, acotó.

¿Por qué no a su nombre?

Jaeggli también fue consultado si en alguna ocasión incluyó dicha offshore y la embarcación en alguna declaración jurada cuando era parlamentario. También se le cuestionó sobre el motivo por el cual no figura a nombre el velero, ya que el usuario principal es el.

“No (declaré) porque nunca fue mío, la sociedad no fue mía, ¿cómo voy a poner yo? Mentiría si pongo porque no es mío. O sea es mi velero, pero no está a mi nombre, está a nombre de la sociedad y yo nunca fui parte de esa sociedad, yo tengo poder de esa sociedad para el usufructo de la nave”, afirmó sobre si declaró alguna vez dichos bienes.

Es de destacar, que si la apertura fue hecha en 2015, Jaeggli ya no era legislador ni funcionario público. En nuestro país, Juan Pablo Jaeggli Valdés fue presidente de la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco) y presidente de empresas como A.J. Boston S.A y Lauralia S.A. (Radio Palma FM) y accionista de la Agroganadera Río Apa S.A.. Nunca ejerció la función pública.

Jaeggli también recordó que hace años, por una condena que recibió en el fuero civil por expresiones que realizó siendo senador, decidió deshacerse de la mayoría de sus bienes.

“Yo siendo senador, recuerdo que salí en contra de la Sra. (Sara) Parquet, que era la abogada de Óscar González Daher, y despotrique y dije un montón de cosas, que era jefa de la gavilla y está señora me demandó por difamación y calumnia”, recordó, a la vez de destacar que en el momento en que hizo las afirmaciones, tenía fueros.

Destacó que los fueros no impidieron la condena y que lo obliguen a pagar los G. 700 millones, aunque inicialmente se negó. “Demasiada rabia me dio, me di cuenta de lo débil que era la justicia en Paraguay, entonces no tuve más nada a mi nombre”, dijo.

Aclaró que finalmente terminó pagándole a Parquet, aunque hasta ahora sigue cuestionando cómo se pudo violentar las garantías que deberían de ofrecer los fueros a un legislador. “Después me di cuenta con el tiempo de que Óscar González Daher era el que le daba la influencia a esta, porque sino no la hubiera nombrado su abogada”, finalizó.