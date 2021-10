Los gobiernos municipales y la niñez paraguaya

Si bien la pandemia por la COVID-19 no ha sido aún superada por completo, y no se tiene certeza sobre cuándo sucederá esto, está claro que su impacto en la niñez no tiene precedentes. Su efecto negativo en el desarrollo integral de millones de niñas y niños a nivel global y regional será de larga duración y por ello se requiere de esfuerzos extraordinarios para asegurar que todos logren gozar de las oportunidades a las que tienen derecho.