Segundo día de movilizaciones de docentes con cierre de ruta en Canindeyú

En la rotonda de Curuguaty están concentrado y manifestándose más de mil docentes, quienes se hicieron presente con pancartas alusivas a sus reclamos coreando frases como, “Docentes luchando estamos enseñando, aquí allá la lucha triunfará” para forzar la aprobación del 16% de aumento salarial que están exigiendo. En el lugar se reúnen educadores de varios distritos de la zona baja del departamento. En Cruce Carumbey se reúnen los de la zona alta.

“No hemos encontrado salida, no hemos encontrado respuesta a la situación que se presenta en cuanto al presupuesto, en cuanto al reajuste, en cuanto a las necesidades que tenemos en las instituciones públicas, si no hacemos de esta manera yo creo que no podremos lograr nada. Entonces una vez más salimos a las calles a defender nuestro derecho”, manifestó Roberto Báez, secretario general de la OTEP-SNT en Canindeyú.

Báez explicó que ayer se buscó una reunión con el ministro de Hacienda de manera a discutir el pedido del sector, “pero irresponsablemente no se presentó al encuentro”, lamentó. En ese sentido, aseguró que los educadores se mantendrán en las calles exigiendo el reajuste salarial del 16% comprometido por el gobierno desde el 2016.

Lo que se busca es el salario básico profesional, el salario de G. 3 millones por turno líquido, acuerdo que el gobierno ha roto según el dirigente gremial.

Por último, Roberto Báez culpó al gobierno por la poca inversión en la educación reflejada en las carencias que sufren los docentes en las instituciones. Adelantó que la medida no será levantada sin un acuerdo sobre el reajuste salarial que calificó como una reivindicación histórica.