Docentes endurecen postura y bloquean ruta en Canindeyú

Los profesionales de la educación provenientes de Salto del Guairá, Corpus Christi, Nueva Esperanza, Ybyrarobaná, Katueté, La Paloma entre otros lugares, exhibieron banderas negras, como símbolo de que la educación está de duelo en el país.

Lilian Aguayo, presidenta de la Asociación de Educadores de Salto del Guairá, dijo tener fe que el sector ha de lograr el propósito “porque dicho dinero servirá a los docentes para capacitarse, formarse porque la educación no está en su mejor momento”, precisó.

La dirigente refirió que siempre se dijo que la salud y la educación deben estar en primer lugar, pero lastimosamente no es así. “Todos culpan al docente, pero eso no es así, el docente debe estar preparado, pero con el sueldo que percibe ya no le alcanza para nada, solo para la subsistencia”, agregó.

Los manifestantes bloquearon por varias horas la ruta PY03 en Cruce Carumbey y en la rotonda de Curuguaty, esperando el desenlace en la capital donde algunos docentes iniciaron la huelga de hambre.