Edil se encadena para exigir rendición de cuentas de la Municipalidad de Puente Kyjhá

“La única manera de reclamar a los corruptos es de esta manera”, señaló Silvero para explicar el motivo de su drástica decisión, con lo cual evitó que los funcionarios ingresaran para realizar su trabajo.

Explicó que días pasados se apersonó hasta el Ministerio de Hacienda, donde recabó la información que la actual intendenta de la comunidad, Lucía Zayas (ANR), ya recibió un total de G. 911 millones y que nadie sabe qué destino le dio al dinero. La concejala Zayas fue elegida por sus colegas y asumió en julio pasado para terminar el periodo 2015-2021, tras la renuencia del intendente Claudio González (ANR), quien dimitió para volver a postularse.

Agregó que, con toda esa millonada, la respuesta que la jefa comunal viene dando a cualquier reclamo desde la Junta Municipal es que no hay desembolso. Aseguró que no cobran los funcionarios ni los concejales y que la maquinaria del municipio está descompuesta. “Entonces, yo me apersoné el 14 de octubre hasta a la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) del Ministerio de Hacienda en mi carácter de concejal y recibí la información oficial de que ella ya recibió todo ese dinero”, recalcó.

El edil colorado comentó que la Comuna está al acecho, al igual que los funcionarios, que no cobran desde hace 80 días sus salarios. Además, aseguró que la intendenta hace correr la voz de que él le estaría extorsionando, “y yo hice esto porque tengo que limpiar mi nombre. Mi honor y mi reputación no tienen precio”, declaró.

Zayas, por su parte, aseguró que el concejal miente y que su real objetivo es “apretar otra cosa, y no le hago caso ni le voy a hacer”, indicó.

Dijo que solo un mes de haberes está pendiente con los concejales y que ya la siguiente administración se va a encargar de eso. Aseguró que las cuentas pendientes que hay en la Comuna corresponden a otras administraciones y que ella no puede responder a eso. “Deberían haber reclamado a su tiempo”, indicó.

La Municipalidad de Caballero Álvarez, ubicada a 40 kilómetros de Salto del Guairá, tuvo cuatro intendentes en el presente periodo. Néstor Ariel Araújo (ANR) el primero, el que fue elegido, dejó su cargo tras ir a la cárcel por corrupción por aproximadamente 8 meses. Le sucedió Ermenegildo Godoy Benegas (PLRA). Luego, este fue cambiado por Claudio González (ANR) y finaliza el periodo Lucía Zayas Espínola (ANR).