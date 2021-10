Con bombas, gritos y aplausos, funcionarios de San Lorenzo piden el pago de salarios

Funcionarios de varios sectores de la Municipalidad de San Lorenzo denunciaron a la administración del intendente interino, Nery Quiñonez, la falta de pago de sus haberes. Las frases utilizadas fueron “que venga Felipito”, (el intendente electo Felipe Salomón) “¿donde está la plata?”, “¿queremos cobrar?”. Los gritos estaban acompañados con silbatazos de la PMT y aplausos.

Los asalariados afirmaron que hace dos meses no cobran, algunos incluso desde más tiempo.

Según la inspectora, Teresa Ocampos, la comuna no cuenta con fondos para cumplir con las obligaciones del pago de salarios. “Nos dijeron que no hay dinero y que nos pagarán cuando haya. Nosotros mientras tanto no vamos a trabajar. No habrá PMT en las calles, queremos nuestro salario. Si sigue así vamos tomar medidas más drásticas”, manifestó la inspectora.

Los denunciantes manifestaron que los principales afectados pertenecen a los partidos que no lograron acomodarse en estas últimas elecciones. La situación deja a los funcionarios en zozobra. Los sindicalistas del departamento de Aseo Urbano manifestaron que fueron informados de que todo los que acompañen cualquier tipo de reclamo no percibirán su salario.

Cobros atrasados

En ese sentido, una funcionaria de un partido no tradicionalista, explicó que los cobros están atrasados y que es probable que no cobren. “El partido en el que yo estaba trabajando no es oficialista, en mi caso no estoy percibiendo mi salario hace tres meses. A muchos de nuestros compañeros ya se les advirtió que no se les pagará. Yo estoy resignada porque el político con el que estaba trabajando no logró ingresar en estas elecciones”, manifestó la funcionaria que pidió se guardara su identidad.

Durante una reunión que los funcionarios mantuvieron con el actual intendente Nery Quiñonez, pidieron que se tenga en cuenta sus reclamos, pero el mismo manifestó que se vería la forma de realizar el pago, porque el municipio actualmente se encuentra con saldo negativo e incluso dio a entender que el anterior intendente dilapidó las arcas del municipio antes de salir.

“Ustedes son trabajadores, están trabajando por la calle, con las máquinas y se merecen y el que trabaja se merece el pago de sus salarios. Para mi sueldo mínimo si se puede, pero no tenemos la recaudación. Ñajarekói de otra, porque ñandemoperö pe kara´i, luz tres meses ndopagai (No tenemos de otra, porque no dejó nada ese señor, la luz tres meses está sin pagarse”, declaró el intendente durante la reunión.

Trámites para pagar

Al ser consultado, el intendente Quiñonez dijo que efectivamente desde la comuna se está realizando todos los trámites para cumplir con los funcionarios. “Estamos juntando el dinero, hoy recaudamos 14 millones de guaraníes y eso será destinado en parte para pagar los salarios, pero no podemos destinar todo el ingreso al pago de salario, porque también tenemos otras responsabilidades que cumplir”, explicó al ser consultado por la falta de pago de los funcionarios.