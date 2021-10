Médicos hablan de aumento de casos de covid-19 y quieren que la gente se vacune

El aumento de un 25% de los casos covid, 65 contagiados y un fallecido fue informado por la directora interina de Vigilancia de la Salud Dra. Sandra Irala. Los datos preocupan a los profesionales que han tenido que librar una batalla cruenta contra el virus, meses atrás.

La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, por ejemplo, compartió un Twitter en el que expresó: “casos en aumento, métanse en la cabeza que la única manera de proteger a la familia , a los compañeros de trabajo, de fútbol, etc. son las vacunas y la mínima protección. Reaccionen por favor”.

Casos en aumento, métanse en la cabeza que la única manera de proteger a la familia , a los compañeros de trabajo , de fútbol etc,son las vacunas y la mínima protección. Reaccionen por favor. #bastadelosvuelaalto — Yolanda González Barrios (@yogonzal) October 27, 2021

La galena quiere que la gente tome conciencia, porque ha visto como tan pronto la gente olvidó las medidas, y dejan de lavarse las manos cuando entran al súper. “Ya casi nadie hace caso”, dijo.

Los números suben lentamente, y esperemos que no sea el preludio de una tercera ola porque mucha gente antivacuna está activando siempre, dijo. “El personal de salud y funcionarios del Hospital Nacional se están vacunando con la tercera dosis 1.200 de los 4.000 funcionarios. Tuvimos 1.530 casos positivos”, recordó la doctora.

También tuvieron reacios a la vacuna

“Entre el personal del Hospital también hubo un porcentaje mínimo de 150 personas que no quiso vacunarse”, comentó González. Cuando hubo contagios, cuatro compañeros que no se vacunaron entraron a terapia, recordó.

“Solo después comprenden que el covid deja las secuelas. Y ahora no sabemos si continuamos con la misma onda de no limpiar la casa. Imaginate una persona que tuvo covid, y luego dengue. Eso la gente no comprende, es más fácil no creer, pero hay que creer en la ciencia”, insistió.

No se puede compartir el tereré

La doctora también refirió la práctica de compartir el tereré, cosa que no hay que hacer. Solamente uno se siente seguro cuando todos están vacunados y podés compartir una cena. Uno que no esté vacunado expone de vuelta a todos.

En el Hospital Nacional el doctor César Ismael Zorrilla es quien tomó la posta e hizo el control de los vacunados con el programa Vacunate del ministerio.

Un solo caso en el Hospital Nacional de Itauguá

En este centro asistencial solo hay un internado por Covid en sala, el resto de las camas está ocupado por casos polivalentes. Lastimosamente no paran los accidentes, según la profesional.