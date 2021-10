COVID-19: hay un 25% de aumento de casos, advierten

La Dra. Sandra Irala, de la Dirección de Vigilancia de la Salud, indicó que el aumento de los casos se manifiesta con profundidad a mitad de semana, generalmente. Confirmó que hay un aumento del 25%.

Comentó que las semanas en que se reportaron pocos contagios y ningún fallecido generaron una relajación en la ciudadanía, que dejó de tomar precauciones en cuanto a los cuidados, como el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento.

“La sensación que tiene la gente es de que porque hay pocos fallecidos y estamos vacunados ya no hay pandemia, pero no es así. No es para relajarnos. Estamos viendo lo que está pasando en otros países, cercanos y lejanos, en donde los casos se duplicaron, incluso en países con mayor cantidad de población vacunada”, señaló.

Sobre estos nuevos casos positivos, sostuvo: “Si hay nuevos positivos, esa gente va a contagiar a otros y así aumentan los hospitalizados y después los fallecidos. Debemos seguir con las medidas sanitarias”, insistió.

“Insistir en la prevención es fundamental y la responsabilidad es de cada uno. En la región, los países como Chile y Uruguay tuvieron un repunte en los casos. En Uruguay, en setiembre tuvieron sus fiestas patrias y luego de eso se vio un aumento de los casos. El desafío es mantener una movilidad con los cuidados necesarios”, dijo.

Ante la consulta de si es cierto que en marzo podría registrarse un número alto de casos positivos, manifestó: “Son proyecciones. Cuando tenemos los números supeditados a factores como la vacunación y los cuidados, a corto plazo podemos hacer proyecciones de que en esa época se podría tener un aumento”, indicó.

Alianza para vacunar en el interior del país

El Ministerio de Salud, en alianza con Pacto Global Paraguay, la Cruz Roja Paraguaya y la Fundación Coca-Cola, inició una campaña de vacunación antiCOVID mediante la cual buscarán lograr inmunizar a unas 300 mil personas, especialmente del grupo vulnerable. Esto se prevé cumplir en dos meses de campaña, según adelantaron.

El lanzamiento de la campaña se realizó esta mañana y contó con la presencia del Dr. Héctor Castro, del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI); Lida Sosa, viceministra de Salud, y representantes del sector privado, miembros de esta alianza.

El plan consistirá, según indicaron, en fortalecer la logística de las brigadas de vacunación que recorrerán el país en cinco vehículos permanentes, contarán con 121 tablets para registro (con conexión a internet) y más de 500.000 impresiones de carnets de vacunación y formularios de consentimiento.

El principal mensaje de la campaña es transmitir que la vacuna es la mejor forma de protegerse de la enfermedad.

La viceministra indicó que actualmente se tiene más de 2 millones con doble dosis y más de 5 millones de dosis aplicadas. Se necesita completar el 80% de vacunación para fin de año.