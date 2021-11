Intendente electo de Villarrica promete avanzar con obra del Teatro Municipal

El plazo para la restauración del Teatro Municipal era de 12 meses; sin embargo, lleva 5 meses de retraso. La obra es financiada por el Gobierno de Taiwán, con una donación de US$ 1.200.000. Fue desembolsado el 70% del total, US$ 576.000, en mayo de 2020, y US$ 312.000 en junio.

El intendente saliente, Alejandro Aguilera (ANR, cartista), afirmó que la obra se detuvo por falta de materiales. La Municipalidad no explicó cuánto y cómo se utilizó hasta el momento la donación de Taiwán.

Magín Benítez confirmó que aún falta mucho para poder concluir la remodelación del emblemático teatro. Anunció que ordenará una auditoría técnica sobre la calidad de los materiales y verificar si la obra cumple con lo estipulado en contrato y en el proyecto.

“Se hará todo lo posible para terminar la obra lo antes posible (...) Honrar los votos de cada ciudadano, ese es el trabajo que yo tengo, la misión que yo tengo”, expresó Benítez.