Retiraron semáforos descompuestos que estaban en el tramo de Villa Industrial y Capilla del Monte

Según comentarios de comerciantes que tienen sus puestos de venta en el paseo central de las citadas arterias, funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo fueron hasta el lugar para retirar los aparatos que quedaron en desuso. Los cuatro semáforos que se colocaron quedaron sin funcionar, debido a que un camión de gran porte a su paso arrastró a uno de los equipos y como consecuencia perjudicó la señal de los demás aparatos.

La situación no molestó a las autoridades de la Municipalidad, que en agosto de este año se habían acercado hasta el lugar para inaugurar los semáforos. Ante esta situación, quisimos comunicarnos en varias oportunidades con el intendente interino, Nery Quiñónez, pero en las ocasiones en que se marcaron las llamadas no respondió, y los mensajes al ser revisados quedaron en visto.

Eran de otro lugar

A su turno, el presidente de la Junta Municipal, Osvaldo Gómez, explicó que en la ocasión estaba prevista la inauguración por el esfuerzo que implicó a su persona conseguir los semáforos. Dijo que dudaron de hacer la inauguración por el temor de ser criticados por la ciudadanía.

“La verdad que personalmente me encargué de esta gestión. Mandé traer de otro lugar el semáforo, de donde no se estaba usando para que se colocaran en ese lugar. Esto hicimos a pedido de la ciudadanía que se quejaba de los accidentes que ocurrían en ese tramo. Nosotros muchísimas veces pedimos a través de minutas las necesidades de los pobladores, pero ya depende de la gestión del intendente que se concreten los pedidos. Es por eso que yo mismo gestioné la colocación de este semáforo”, mencionó al ser requerido.

La vista gorda

Para los pobladores, resulta extraño de que el concejal Gómez no se haya percatado de que los semáforos dejaron de funcionar. El concejal vive sobre la calle Concordia, a dos cuadras del lugar, y según comentaron los vecinos, es un tramo que siempre utiliza y como representante del pueblo debería de ser el primero en preocuparse, más aún porque reside en la zona.

Sobre el punto, Gómez dijo que la Municipalidad no cuenta con un equipo de relevamiento de datos de los servicios que la comuna pone a disposición de la ciudadanía. “Nosotros urgimos los pedidos. El que debe organizar el funcionamiento es el intendente y si nosotros muchas veces no pedimos, las calles están sin los servicios. No hay equipo que controle lo que se hace, si deja de funcionar”, explicó el concejal.

En agosto de este año estuvieron presentes el intendente interino, Nery Quiñónez, junto al actual presidente de la Junta Municipal, Osvaldo Gómez, y varios funcionarios de la comuna sanlorenzana, quienes dejaron sus funciones para participar del acto inaugural y a quienes en ese momento les importó la situación de las calles, casualmente un mes antes de las elecciones municipales.