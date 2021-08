Acto de inauguración de semáforo causa indignación

El semáforo va a cumplir un importante papel en una bocacalle muy transitada y peligrosa, donde ya se tuvieron varios accidentes de tránsito. Sin embargo, lo que los contribuyentes cuestionan es la inauguración con “bombos y platillos”, atendiendo a que debería ser una regla la solución a reclamos ciudadanos como la colocación y puesta en funcionamiento de este tipo de equipos, que además son reclamados en otros puntos.

El semáforo fue habilitado sobre avenida Prof. Dr. Victorio Curiel y Concordia, donde el intendente, acompañado del presidente de la Junta Municipal, el concejal liberal Osvaldo Gómez, desataron la cinta tricolor. De acuerdo a la página de la Municipalidad de San Lorenzo en Facebook, además estuvieron presentes el director de la Policía Municipal de Tránsito, Fredy González; el coordinador de la PMT, Richard Ortiz; el director de Cultura, Ramón Fernández, y el director de Prensa, Víctor Vázquez.

“Creí que era broma la inauguración o la puesta en marcha del semáforo, había sido cierto. Me da risa y vergüenza a la vez que hacen cualquier cosa al no tener nada que mostrar como logros”, opinó Germán Ortigoza. “Si no tienen vergüenza para vaciar la municipalidad, menos van a tener vergüenza de inaugurar un semáforo”, acotó Raúl Argüello Plabst.

Los pobladores también cuestionaron la prohibición del giro a la izquierda, para los que transitan por Concordia desde la calle Manuel Ortiz Guerrero, sin prever el redireccionamiento por otra arteria. Igualmente, lamentan que ni tan siquiera la municipalidad haya pintado la franja peatonal.