Revisión del Anexo C debe estar a cargo del próximo gobierno, dice Santiago Peña

Si bien reconoció que Paraguay no podía “no bajar” una propuesta a la mesa de negociación, el presidenciable indicó que la definición del Anexo C debería dejarse para el próximo gobierno. Cuestionó las “idas y venidas, marchas y contramarchas” del presidente Mario Abdo Benítez y su gabinete en la presentación de una propuesta al Brasil.

Peña considera que actualmente lo mejor es que las conversaciones se dejen en un stand-by y que por el momento no se no reduzca el precio de la tarifa de energía. Explicó que mantener el precio generará un ingreso extraordinario para Paraguay desde el próximo año, cuando se termine de pagar la deuda de la binacional, lo que hoy representa más del 60% de sus costos.

“Ya en 2023 con un nuevo mandato, sea de (Jair) Bolsonaro o de un nuevo presidente de Brasil y un nuevo presidente del Paraguay, puedan negociar un nuevo acuerdo”, opinó. Santiago Peña participó de la Expo Guairá 2021, en Mbocayaty, en donde brindó una charla, aprovechó su venida al Guairá y también mantuvo una reunión política con dirigentes de departamento.

También estimó que si la tarifa no baja el próximo año puede haber ya US$ 300 millones para Paraguay y en el 2023 podrían haber hasta US$ 1.000 millones. “Eso es mucho dinero, es 3% del PIB por año. Podemos eliminar el déficit fiscal de una”, remarcó.

Peña apunta nuevamente a la Presidencia de la República de la mano de Horacio Cartes. Adelantó que en caso de ganar las elecciones y encabezar las negociaciones de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, buscará un acuerdo que permita un mayor acceso a la energía eléctrica con más infraestructura (líneas de transmisión) y también ampliar las tarifas sociales para los sectores más necesitados.

“El sistema eléctrico tiene una cobertura de casi el 100% de la población, pero tenemos un porcentaje de cerca de 300.000 familias que están en situación de pobreza extrema. A ellos no podemos cobrarles (...) Y tenemos que darles beneficios también al sector privado para que pueda emplear mano de obra. Es la mejor estrategia que puede poner el Paraguay”, aseguró.

HC no será el presidente

“El presidente seré yo, no hay ninguna duda”, respondió Peña ante la consulta sobre si él u Horacio Cartes será el que tome las decisiones gubernamentales en caso de ganar las internas de la ANR y luego las elecciones generales del 2023.

“Fui ministro de Hacienda y todas las decisiones que tomé como ministro fueron mías. Fui director del Banco Central y todas las decisiones que tomé fueron mías también. Cuando estás en el cargo todo es tu responsabilidad y cuando sea presidente del Paraguay todas las decisiones que tome van a ser mi responsabilidad”, enfatizó.

Santiago Peña visitó esta semana Villarrica y la ciudad cercana de Mbocayaty en representación del Banco Basa, pero también aprovechó la ocasión para conversar con dirigentes y adherentes de Honor Colorado de Guairá. Compartió un almuerzo con alrededor de 300 referentes del cartismo y se reunió con los dos precandidatos que aspiran a la gobernación de Guairá por la chapa de HC: el diputado Fernando Ortellado y el empresario César Luis Sosa Fariña.

“Vino a mostrar y a contar sus proyectos, de cómo quiere trabajar (...) Nosotros estamos prendidos a esa candidatura, estamos acompañándole y creo que vamos a buscar un buen camino para el Guairá. Lo que más nos interesa a nosotros es traer desarrollo al departamento del Guairá”, indicó César Sosa.