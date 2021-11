Aviones no pudieron aterrizar en Vallemí

Una comitiva del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) salió de Asunción en un avión de la FAP y tenía que aterrizar en el aeropuerto de Vallemí, a unos 170 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción. Al momento de intentar bajar en la estación aérea se tenía neblina en la zona.

Ante esta situación se precisaba la radioayuda, es decir, un operador de la torre de control que guíe al piloto, pero en el lugar no se tenía a esa persona.

Esto obligó al piloto a realizar un sobrevuelo sobre la ciudad donde está ubicada la fábrica de la Industria Nacional de Cemento (INC). El lugar está rodeado de cerros.

La pista más cercana es la de la ciudad de Concepción, donde finalmente a las 07:40 aproximadamente aterrizó el avión. En otra aeronave estaba viajando, también con destino a Vallemí, el ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti. La aeronave no llegó a la zona de destino porque el piloto del primer avión informó de la situación.

Ambos aviones quedaron en Concepción y se esperaba que ambas comitivas lleguen a Vallemí.

Sin operador

La intendenta de San Lázaro, Joaquina Azuaga (ANR), dijo que el aeropuerto es municipal y que actualmente no cuenta con un operador. “Había un funcionario comisionado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), pero ya hace un tiempo que no está, según me informaron”, aseguró la jefa comunal.

Agregó que existía un convenio entre la municipalidad de San Lázaro y la Dinac. “Con la junta municipal (que sesionará en la fecha) veremos qué acciones tomar”, sostuvo.