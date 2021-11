Ómnibus parten llenos de la Terminal hacia la Argentina

El licenciado Hugo Galván, coordinador del departamento de Operaciones de la Terminal, comentó que a partir del miércoles pasado habilitaron los viajes a la Argentina, por el único tramo de salida, Encarnación.

“Las empresas están operando, no al 100%, ni con todos sus operarios, pero ya están empezando a operar”, dijo con esperanzas renovadas Galván.

Lea más: Solo cinco emrpesas están habilitadas para iniciar viajes a Argentina

“Las empresas ayer salieron con refuerzos, dos vehículos en un mismo horario y eso es motivador para la Terminal”, aventuró.

Destacó que cuidan el protocolo. “Abrimos una entrada especial para los viajes internacionales, un sector diferenciado también de modo de cuidar al máximo -y evitar contagios de covid- por el protocolo”, aseguró.

“La gente no quiere usar tapabocas”

Sin embargo, hay denuncias de que la gente no quiere lavarse las manos ni usar el tapabocas. “Nosotros le exigimos que usen tapabocas, por el protocolo de la Terminal. No se puede entrar sin el uso obligatorio de tapabocas y el lavado de manos”, reiteró.

Según amplió, tienen tres salidas por día rumbo a la Argentina. “Ayer con un refuerzo, y hoy tenemos tres salidas, actividad que se cumple de lunes a domingo. Son tres empresas que están operando normalmente: Nuestra Señora, Crucero y Expreso Paraguay en horario diferenciado. Se van repletos los buses”, informó.

“A la vuelta, los ómnibus vienen con muchos pasajeros pero no completos como se fueron. Nosotros les estamos pidiendo a las empresas que por favor lleguen acá sus pasajeros, pero tampoco tenemos un retorno porque los horarios no podemos determinar porque hay muchos problemas en la Aduana, no cumplen los horarios de llegada”, aseveró el encargado.

Por estas razones no saben cuántas personas arriban desde la Argentina. “Tenemos información de que vienen los colectivos, pero acá llegan a la tarde y madrugada al 50% más o menos”, estimó.

El operativo Caacupé

Adelantó que en la Terminal ya están organizados con respecto al operativo Caacupé. “Tenemos la salida exclusiva y el personal trabaja en ese operativo”, culminó.