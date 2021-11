Conforman comisión para investigar caída de helicóptero en zona de Ñu Guasu

Luego de confirmar el fallecimiento de los primeros tripulantes tras la caída de un helicóptero en la Base Aérea de Ñu Guasu, el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya informó que ya se estableció una comisión investigadora del accidente.

“Tenemos que investigar bien cuáles son las causas del accidente. Normalmente, cuando existen se analizan varios factores influyentes, que son el factor humano, el material y el operacional”, añadió.

Contó que el helicóptero siniestrado fue donado por Taiwán aproximadamente 10 años atrás. Cuando fue consultado con respecto al estado de la aeronave, aseguró que generalmente realizan todos los mantenimientos a tiempo.

Lea más: Caída de helicóptero en Ñu Guasú: confirman tres muertos

“En perfecto estado”

“Nosotros no volamos naves que no estén en condiciones de volar. Se cumplen todos los programas de mantenimiento. Específicamente, a estos helicópteros se les hace cada 25 horas una inspección normal y luego hay un programa que indica cada 100, 200 y 500 horas. Yo no tengo dudas de que la aeronave estaba en perfecto estado”, garantizó.

Seguidamente, reiteró que confían en el programa de mantenimiento que llevan a cabo en la FAP. “Pero tenemos que investigar qué es lo que ocurrió”, acotó. El comandante detalló que el servicio de mantenimiento es llevado a cabo por los propios miembros de la Fuerza Aérea.

Sobre el piloto del helicóptero, contó que era el mayor Gustavo Rafael Velazco Acosta, un instructor con “muchísima experiencia” y quien generalmente acudía para misiones incluso de la FTC o humanitarias en el caso de las inundaciones.

¿Quiénes son los tres fallecidos?

La dirección de Prensa de la Fuerza Aérea confirmó que cuatro personas viajaban en la aeronave en el momento del suceso y fueron tres las que perdieron la vida. Los fallecidos fueron identificados como la Tte. Andrea Larissa Cubilla Aguayo, el mayor Gustavo Rafael Velazco Acosta y el sargento Gustavo Arzamendia Rolón.

El cuarto tripulante, el técnico Antonio Ariel Martinez Cabrera, se encuentra con “pronóstico reservado”, según el comunicado publicado.