A pesar de no llegar a la meta, Teletón 2021 recurrirá a otras estrategias

Roberto Galeano, director ejecutivo de la fundación Teletón mencionó al término de la maratón que a pesar de que no alcanzaron la meta se siente contento porque han dejado todo en la cancha para lograr el objetivo “peleamos hasta el último minuto con todos los recursos que teníamos, hicimos una gran maratón, pero a veces los resultados no llegan como esperamos o queremos, pero lo importante es entender que esto no termina acá”, afirmó.

Galeano destacó que se seguirá golpeando puertas en busca de los recursos para que las 1600 familias continúen accediendo a la rehabilitación que les permite mejorar su calidad de vida.

“Como fundación siempre haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los niños y las niñas con discapacidad y sus familias puedan acceder a sus derechos y vivan en un país más inclusivo, pero contamos contigo”, finalizó así el mensaje de la maratón de 27 horas.

Llegando a la meta se buscaba reabrir el CRIT de Paraguarí

Una de las razones de esta Maratón solidaria de Teletón 2021 era la de al fin poder reabrir el Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) en la ciudad de Paraguarí, donde unas 195 familias volverían a recibir los servicios. Para lograrlo, directivos habían anunciado que se debería alcanzar los G. 12.000.000.000.

Cabe destacar que al no alcanzar la meta, este centro permanecerá cerrado pero directivos anunciaron que seguirán tocando puertas para que el sueño no se apague.

Por otra parte anunciaron que en el transcurso de la semana brindarán más detalles de cómo seguirán los trabajos ya que no piensan darse por vencidos, son muchas familias las que necesitan de este centro de rehabilitación.

Galeano agradeció el apoyo de toda la ciudadanía, a las empresas con responsabilidad social y los miles de voluntarios que se movilizaron durante todo el año en todos los rincones del país.

Atención a las familias en el último año

La fundación brindó 184.044 atenciones en el último año y actualmente acompaña a 1.622 familias de todo el país. Las atenciones a las familias se mantuvieron durante la pandemia.