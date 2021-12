COVID-19: impacto de Caacupé se tendrá en dos semanas, afirma Salud

Al cierre de las celebraciones por el Día de la Virgen de Caacupé, el viceministro de Salud dijo que, en cuanto al uso del tapabocas, la ciudadanía cumplió estrictamente entre el domingo y el lunes; sin embargo, hoy hubo muchas personas que llegaron sin barbijo.

“El lunes y hoy hubo mucha gente llegando sin tapabocas. Hubo un incesante peregrinar de personas sin tapabocas, pero luego, cuando se inició la misa sí se volvieron a colocar. Desde el púlpito también se recordaba cumplir con las medidas sanitarias”, señaló.

Martínez recordó que en la Villa Serrana fueron instalados cuatro vacunatorios, en los cuales más de 4.000 personas fueron inmunizadas, la mayoría con la segunda dosis.

Anunció también que, tras el cierre de la celebración mariana, el Ministerio de Salud iniciará una campaña de concienciación sobre la vacunación. “Vamos a salir a disipar las dudas de la personas con un conversatorio. El ciudadano tiene el derecho de conocer toda la información sobre la vacunación”, dijo.

En cuanto a los resultados del impacto que tuvo esta celebración y la aglomeración de personas, Martínez dijo que se tendrá en dos semanas. “Creemos que no será importante el impacto, teniendo en cuenta que mucha gente ya se vacunó y en gran medida se cumplieron las medidas sanitarias. Eso no significa que vamos a bajar la guardia. Las predicciones que tenemos son que no vamos a tener una explosión de casos”, sostuvo.