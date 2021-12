Tras intenso lobby de Riera, Senado convoca mañana a sesión extra para darle acuerdo como embajador

Tras quedar hoy la sesión ordinaria del Senado sin quórum, el senador Enrique Riera (ANR) operó intensamente con sus colegas y, según fuentes legislativas, habría conseguido el cambio de postura de algunos de sus correligionarios, por lo que tendría los votos para su acuerdo. Consiguió así una convocatoria a sesión extraordinaria para hoy a las 10:00, a fin de tratar su acuerdo y el de Nancy Ovelar.

Riera fue designado por el Poder Ejecutivo como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington EE.UU. pero necesita el acuerdo constitucional de la Cámara Alta. Ovelar, hermana de la senadora Blanca Ovelar, fue designada como representante ante la Unesco, en Paris Francia. El Ejecutivo también nominó a otros cinco embajadores que serían convocados por la Comisión de Relaciones Exteriores el próximo miércoles.

Según fuentes, Riera habría explicado a algunos de sus colegas las “cuestiones particulares” que le urgen para justificar su designación ante la OEA. Superaría así la falta de votos que le generó el rechazo a su candidatura del Frente Guasú, agrupación que le repudia por ser el redactor de la ley que elevó las penas de cárcel a los invasores de tierras.

Riera habría “tomado nota” de la recomendación que le hizo su colega el senador Juan Darío Monges (ANR, oficialista) de “dialogar” con los parlamentarios colorados y no solo con los opositores y el Partido Patria Querida.

La convocatoria a sesión extraordinaria tiene la firma del titular del Senado Óscar Salomón (ANR, Añetete). El pedido de convocatoria fue presentado por 13 senadores.

Los firmantes son: Patrick Kemper y Tony Apuril de Hagamos; los cartistas Sergio Godoy y Antonio Barrios; Abel González (PLRA, C); Blas Lanzoni (PLRA; llanista); Juan Carlos Galaverna (exoficialista); Derlis Osorio (ANR, oficialista); José Ledesma (PLRA, C); Zulma Gómez (PLRA, cartista); Hermelinda Ortega (PLRA, C); Octavio Schatp (PLRA, C) y Juan Ancho Ramírez (PLRA, llanista).