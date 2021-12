Esta tarde se conocerá sentencia de RGD y su hijo, que ahora piden “justicia” y “clemencia”

La jornada de esta mañana se inició con las réplicas del fiscal Osmar Legal y la abogada Patricia Doria, representante del querellante adhesivo Julio Adolfo Mendoza Yampey; y la dúplica de la defensa, a cargo de los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal.

Posteriormente, el colegiado concedió a los acusados la posibilidad de pronunciar algunas palabras antes de retirarse a deliberar la sentencia. Lejos de pedir perdón por su conducta, los acusados más bien ensayaron excusas, pidieron seguir “trabajando por la gente” y terminaron su exposición con un pedido de “justicia” y “clemencia”.

“No tengo ninguna culpa”

“Solamente para felicitar al juez (sic) por esos dos meses y algo, en que me han tratado muy bien, con mucha serenidad, seriedad y pedir que se haga justicia, doctoras. Yo realmente vengo de una familia dedicada al trabajo, a la honestidad y siempre estuvimos por el camino y el sendero del bien. Ahora vine detrás de los problemas que tenía mi hermano. Mi hermano falleció seguramente a causa de todos los problemas también que tuvo, perdí a mi amigo, a mi único hermano y ahora a pesar de que estoy postrado acá en la cama, quiero que se haga justicia como corresponde y que tengamos la oportunidad nuevamente mi hijo y yo, de estar libres, trabajando y como siempre dije, acá mi casa siempre fue para ayuda de gente necesitada, de gente que venía a pedirme en cierto momento ayuda para sus familiares, medicamentos, (...), Entonces, quiero seguir en esa misma senda de atención a mis compueblanos, todos que me conocen, vienen los fines de semana a formar cola acá en mi casa para que yo les pueda ayudar. Yo creo que no tengo ninguna culpa y mi hijo mucho menos, entonces clemencia por la justicia. Que Dios nos bendiga a todos y que estemos en paz y amor para todos los que estamos en este juicio ”, expresó González Daher desde su casa.

Luego hizo lo propio Fernando González Karjallo: “Soy una persona de bien, trabajo desde los 15 años. Soy hijo único, tengo tres hijos menores, el último es todavía un bebé. Solamente pido justicia porque es difícil lo que estamos pasando, no da gusto. Mi mente está más en mis hijos que en este juicio. Quiero seguir trabajando y quiero ayudar a la gente. Yo jamás le jodí a nadie ni le robé a nadie, solo me dediqué a trabajar ¡Gracias por todo!”, expresó el acusado de lavado de dinero.

Posteriormente, las magistradas se retiraron a deliberar, no sin antes informar a las partes que deben presentarse a las 14:00 para escuchar su veredicto.