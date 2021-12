“Mucho trabajo por hacer, pero no hay recursos”, alega el intendente de Santa Rosa

Según el intendente Rubén Jaquet, al igual que otros municipios, Santa Rosa de Lima también siente los efectos de las dificultades económicas que golpean al país. En este distrito, la ciudadanía atraviesa situaciones bastante complicadas, y según el jefe comunal, no hay recursos dentro de las arcas municipales.

De acuerdo a sus declaraciones, se necesita de manera urgente planificar acciones en forma conjunta con los demás estamentos nacionales, departamentales y distritales.

“Durante una reunión de intendentes con el gobernador de Misiones Carlos Arrechea (ANR), hice una propuesta que debe ser bajada y estudiada en el Congreso Nacional; se trata de una ley especial por lo menos para que en el 2022 y 2023 se pueda utilizar un cierto porcentaje de royalties para otro tipo de gastos; de lo contrario, no sé qué puede pasar de una gran mayoría de las municipalidades, porque no hay recursos y la pobreza se acentuó en un porcentaje elevadísimo en Santa Rosa y otros distritos”, expresó Jaquet.

Cabe recordar que Santa Rosa es un municipio altamente poblado por personas de escasos recursos, donde la mayor parte de la población tiene como ingreso el rubro agrícola, que “está cada vez está más en terapia, por lo que no se avizora algún tipo de mejoría a corto plazo·.

“Tenemos que ver soluciones, las necesidades se multiplicaron. En el área de salud, los hospitales no tienen medicamentos, la gente va a consultar y sale con recetas, los estudios de ecografía y análisis básicos no hay. Entonces se le pide al paciente que vaya al privado, pero los que acuden al hospital público son gente de escasos recursos; la situación es complicada, pero no significa quedarse con los brazos cruzados”, agregó.

Del mismo modo, dijo que la municipalidad es donde el ciudadano acude a “golpear la puerta”, y generalmente conoce al intendente. “A los diputados, senadores, al gobernador y el presidente de la República solo les ve por televisión, en los diarios”, cuestionó.

La Municipalidad de Misiones tiene una deuda superior a G. 2.000 millones, y existe compromiso de pago de salarios adeudados desde hace varios meses. “Actualmente, con mucho esfuerzo se comienza a pagar el aguinaldo, que por ley está obligado a cumplir la Municipalidad. Le pedimos a la gente que se acerque y trate de ver cómo cumplir con sus obligaciones, pero también se entiende que ellos sufren la consecuencia de la crisis económica. No es que la gente no quiere pagar, la gente no tiene para pagar”, manifestó.

Recurrir al diálogo

En otro momento, habló sobre los problemas en la Junta Municipal, debido a que colorados y liberales todavía se disputan la conformación de la mesa directiva a más un mes del juramento y asunción de las nuevas autoridades.

Al respecto, dijo que la única solución es el diálogo entre las partes. “No existe otro camino; en la Ley no está establecido cuál sería la salida en una situación donde se tienen seis concejales liberales y seis colorados”, respondió.

El pasado 9 de noviembre, los ediles realizaron el acto de asunción y juramento. En el momento de que realizaría la elección del presidente y vicepresidente, los concejales de la bancada del PLRA Daniel Colmán, Patricia Cristaldo, Juan Manuel Molas, Ruth Almada, Cristhian Alexis Ávalos y Andrés Fernández dejaron sin quórum el recinto porque no estaban de acuerdo con que Ignacio Segovia (ANR), encargado de presidir la sesión preliminar, tenga doble voto en el momento de tener que recurrir a un desempate para saber quién iba a ser el presidente de la Junta Municipal durante el primer periodo.