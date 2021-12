Giuzzio justifica a la FTC: al EPP no se le encuentra porque es “omnipresente”

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, celebró el operativo llevado a cabo esta mañana en Santa Ana, de Puentesiño, Concepción. Indicó que “se sabía que era la casa” de uno de los presuntos miembros y ahora están analizando si los detenidos son nuevos integrantes o no.

Cuando fue consultado sobre los pocos resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta, ya que este operativo fue liderado por la Policía de manera muy sigilosa, indicó que la FTC no solo combate al EPP, sino que “es muy útil por la logística que tiene para combatir la criminalidad organizada en general y es la única fuerza operativa que apoya la inteligencia de Asunción”. De esta manera, intentó justificar la gran inversión que se lleva adelante para sostener a la agrupación militar.

Aseguró, en ese sentido, que la FTC ayudó a concretar incautaciones de cocaína, marihuana y muchos otros operativos que fueron ordenados desde Asunción.

Cuando se reiteró la consulta sobre los pocos resultados, alegó que no se tiene la “tecnología ideal” y que el EPP es “omnipresente”. “Estas organizaciones son omnipresentes. Pueden estar en cualquier lugar, no son previsibles. Están en un sector monitoreado, observado permanentemente (…) Van a querer dar otro golpe, pero vamos a ir preparándonos. Esto es una guerra y en una guerra no siempre se ven los resultados, no son inmediatos”, justificó.

Acabar con el EPP, deuda pendiente

Así también, Giuzzio dijo que son conscientes de que “la deuda pendiente” es acabar con el EPP y saben que “va a llevar su tiempo”. “El resto, prácticamente, ya fue eliminado. En este caso, el grupo ACA y el ACA-EP ya fue prácticamente extinguido; no significa que no vayan a reagruparse, pero la nota pendiente siempre es el EPP”, enfatizó.

En cuanto a la necesidad de un cambio de estrategia para el Norte, dijo que el plan implica justamente potenciar la Policía en Concepción, San Pedro y Amambay. Sin embargo, se encontraron con el mal estado de las comisarías de la zona.

Sobre por qué no se trabajó en conjunto esta mañana y la Policía optó por el sigilo, aseguró que tanto dicha institución como la FTC sí tienen información compartida pero, en algunos casos, “la cuestión operativa se maneja de manera independiente, de forma institucional”.

En cuanto al operativo en sí, indicó que estaban buscando a los secuestradores y asesinos de “Jorgito” Ríos y en ese contexto detectaron esta vivienda, que pertenece a una de las personas consideradas miembros de la ACA-EP.

“Afortunadamente salió bien el operativo, se pudo detener con vida a tres integrantes y ahora se está analizando si son nuevos o ya formaban parte de la agrupación criminal anteriormente”, sentenció Giuzzio.

En la mencionada casa fue abatido Elizandro Balbuena Mariz y fueron reducidos mientras dormían los hermanos Sergio y Francisco Mariz Domínguez y Merardo Florenciano.