Abdo Benítez definiría en marzo si compite o no contra Cartes por la Presidencia de la ANR

Durante el acto de inauguración de la Unidad de Salud de la Familia (USF) de “Boubier”, en Villa Hayes, el presidente Mario Abdo Benítez fue consultado si lanzará su candidatura a presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), dado que así lo hizo el domingo el expresidente Horacio Cartes.

“En marzo recién vamos a hablar nosotros. Ahora es fin de año, vamos a disfrutar y en marzo vamos a divertirnos”, señaló el primer mandatario.

Un grupo de diputados y senadores del oficialismo ya le habían planteado en octubre pasado a Abdo Benítez que asuma la candidatura para presidir la ANR para el 2022, cuando se lanzó también la versión de que el expresidente Cartes estaba evaluando esa posibilidad.

Aunque Abdo no confirmó ni descartó si pugnará en las elecciones coloradas, había señalado en octubre pasado que, en caso de ser elegido, no ejercería el cargo en simultáneo al de la presidencia de la República para no incurrir en una violación constitucional.

El artículo 237 de la Constitución Nacional señala que “el Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones”.

El argumento de Abdo Benítez es que, si gana, él no ejercerá el cargo, por tanto no violará la Constitución. Al mismo tiempo, admite que no ejercerá un cargo para el que se postula.

Evaluación

Fuentes cercanas al mandatario dijeron que la evaluación que se hará en marzo en el oficialismo es sobre la candidatura del vicepresidente Hugo Velázquez frente a su rival Santiago Peña y cómo caería en ese contexto el lanzamiento de la candidatura de Abdo Benítez.

Sobre el término “vamos a divertirnos” que utilizó el mandatario, se habría referido a que, si decide finalmente lanzarse a la arena proselitista interna, haría algunas revelaciones sobre el expresidente Cartes y referentes del cartismo, entre ellos del mismo Santiago Peña, candidato a presidente para el 2023.

Entre estas revelaciones habría pedidos de favores que habrían hecho así como también situaciones comprometidas para Cartes y otros, vinculados con causas judiciales, tanto a nivel nacional como internacional.