Funcionario municipal pidió para su zapato de trabajo y recibió notificación de despido en Ayolas

Se trata de Iván Cardozo Ojeda (21), jornalero de la Municipalidad de Ayolas, con tres años y medio de antigüedad, quien dijo que fue despedido por reclamar al intendente un zapatón para su trabajo diario. “Mi pie ya salía todo afuera, entonces le mostré a Charly (Carlos Duarte), dijo que se me iba a conseguir, pero el 23 de diciembre me llegó la notificación de despido”.

Agregó que la última vez que la institución municipal le entregó indumentaria fue en 2019, desde ahí hasta la fecha no se le entregó nada más, actualmente tiene que utilizar ropa particular que se destruye con facilidad.

“Como no podía seguir así, yo me iba a marcar y me dedicaba a ayudar a mis compañeros, estuve dos semanas trabajando, y el jueves 23 me llegó la notificación”, agregó.

También dijo que a través de un asesor jurídico solicitó por nota a la Municipalidad el pago de los cuatros meses de salarios que se le adeuda. El plazo establecido para una respuesta de parte del municipio es de 72 horas. De no existir respuesta alguna, la próxima semana junto a un abogado presentará una denuncia laboral contra la municipalidad.

Por su parte, Carlos Duarte manifestó que la Municipalidad desvinculó al funcionario porque no cumplía con su trabajo, y no fue porque reclamó el zapatón.

“Había quejas de sus propios compañeros de trabajo de que él no trabajaba, se le habló varias veces para cambiar su comportamiento, pero no hizo caso. Seguirán las desvinculaciones de funcionarios que no estén cumpliendo con su trabajo, porque es necesario que la institución realice en forma sus funciones para la ciudadanía”, dijo el intendente.

Con relación a la entrega de indumentaria a los funcionarios, manifestó que se realiza en marzo y agosto de cada año, en esta ocasión él renunció en junio para la campaña electoral y asumió la Intendencia José Mutti, cuando volvió a asumir el cargo en noviembre, el tiempo para licitación para la compra de las ropas, botas y elementos de seguridad se terminó, por ese motivo se tiene que esperar que llegue la fecha para hacer la licitación.

La falta de recursos a raíz de la crisis económica que atraviesa la institución por la baja recaudación en concepto de impuesto inmobiliario no permite que se puedan comprar las indumentarias para los trabajadores, dijo el jefe comunal.