Una pasajera de Bangladesh, varada en el aeropuerto Silvio Pettirossi desde hace tres días

Migraciones confirmó que desde el lunes una mujer originaria de Bangladesh se encuentra en tránsito en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Aseguraron que la pasajera no pudo comprobar qué hará en Paraguay ni dónde se quedará, por lo que no se admitió su ingreso. No pudo retornar a su país debido a que ya se descompensó en dos ocasiones.