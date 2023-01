Ante desidia municipal, vecinos limpian baldío por temor al dengue y chikunguña

Son cientos los baldíos y vertederos ilegales en Luque, propicios para la proliferación de insectos de todo tipo y especialmente ideales para la reproducción de mosquitos trasmisores del dengue y chikunguña, cuyos casos van en aumento en el departamento Central. Este distrito suele ser el foco de la infección.

En el barrio Molino los vecinos se turnan para solventar el costo de limpieza de un baldío donde inadaptados acostumbran a arrojar residuos domiciliarios, neumáticos, plásticos, ramas secas, chatarras, entre otros.

“Cada vez que mandamos limpiar pagamos entre G. 100.000 y G. 200.000. Nos dijeron que la propiedad es de un extranjero, uno de los vecinos ya contactó con el dueño, pero el mismo dijo que no le importa la mugre en su propiedad porque él no ve. También ya denunciamos a la Municipalidad de Luque, pero no nos hicieron caso”, aseguró una de las vecinas.

En el lugar pululan alimañas como culebras, arañas, alacranes, lagartijas y otros, que ante el intenso calor, salen de sus guaridas y llegan hasta las casas. Las moscas y mosquitos también abundan, dijeron.

Municipalidad emite nuevo edicto

La directora de Gestión Ambiental de la Municipalidad local, Helen Núñez, aseguró que a partir de mañana, y durante tres días hábiles, se publicará el nuevo edicto municipal sobre costos y multas de limpieza de predios baldíos con jornal mínimo, actualizado.

Núñez manifestó que posteriormente, los propietarios de los inmuebles en estado de abandono tendrán cinco días hábiles para proceder a la limpieza de los mismos, de lo contrario se aplicarán altas multas. Es decir, cuadrillas de la Comuna procederán a la limpieza desde el miércoles 18 de enero.

Por ejemplo, los dueños de los predios sucios que tengan 360 metros cuadrados y que estén ubicados sobre asfalto, hormigón y adoquinado, deberán abonar G. 1.589.041 más la multa de G. 794.520 en caso de incumplimiento del edicto, por la limpieza.

Para los predios también de 360 metros cuadrados, como mínimo, y que estén ubicados sobre calle empedrada, el pago por limpieza que realicen las cuadrillas municipales será de G. 1.483.105; más la multa de G. 741.520.

Para propiedades de 360 metros cuadrados ubicados sobre calles de terraplén o sin pavimentaado, la multa será de G. 706.240, más el costo de limpieza de G. 1.412.481.

“Desde mañana se publica por tres días hábiles, luego se espera cinco días hábiles, después ya se ingresa a limpiar conforme a las denuncias y se organicen las limpiezas. En el 2022 fueron multados 1.203 terrenos y 493 entramos a limpiar”, explicó Núñez.