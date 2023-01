Hallan muerto a un hombre en Villa Elisa, y todo apunta a un asesinato

Los restos corresponden a una persona de entre 25 y 30 años, quien no pudo ser identificado en el lugar del hallazgo, en Villa Elisa, debido a que no tenía documentos de identidad y el aparato de AFIS de la Policía no contaba con la cobertura de internet en el sitio. Por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial para los estudios de rigor.

Lea más: Cae exconvicto por crimen de reciclador en San Lorenzo

De acuerdo con los agentes, el cuerpo contaba con una herida cortante en la zona de la oreja derecha y el aspecto que presentaba, a más de la presencia de una pipa cerca del lugar, hacen presumir que la víctima era adicto a sustancias prohibidas.

Aparentemente, el hombre fue asesinado en otro lugar y luego arrojaron el cuerpo donde finalmente fue encontrado en la mañana de ayer, informaron.